Клопп надеется, что "Ливерпуль" проведет парад в следующем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что надеется на проведение чемпионского парада в следующем сезоне.

После возобновления сезона "красным" будет достаточно выиграть два матча в Премьер-Лиге, чтобы завоевать свой первый с 1990 года титул.



Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не позволят подопечным Клоппа отпраздновать чемпионство со своими фанатами, однако парад лишь откладывается, но не отменяется.



"Неприятно, когда ты не можешь отпраздновать это так, как всегда мечтал, и я совершенно это понимаю. Я чувствую то же самое. Отпраздновать одним на стадионе, а затем разъехаться домой — это не идеальный сценарий".



"Мы не так это себе представляли. Но сейчас мы не можем это изменить. Почему мы должны так сильно переживать из-за вещи, которую не изменить?"



"Наступит день, когда жизнь вернется в норму. Когда кто-нибудь найдет вакцину, когда кто-нибудь найдет решение проблемы, когда коэффициент заражения снизится до нуля — в конце концов такой день наступит. И мы имеем право отпраздновать в этот день так, как мы хотим".



"Если это будет около 12-го или 13-го тура следующего сезона, то что помешает нам отпраздновать? Трофей все равно будет у нас, и мы сможем провезти его через город на открытом автобусе. Если другие люди думают, что мы полные безумцы, то мне все равно".



"Это празднование все равно может быть особенным. Бесспорно. Оно будет другим, но порой другое — это абсолютная норма", — сообщил Клопп Sky Germany.