"Вест Хэм" — ранний фаворит в борьбе за Батшуайи

Мичи Батшуайи "Вест Хэм" является ранним фаворитом в борьбе за нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.

В этом сезоне Премьер-Лиги Батшуайи отметился лишь одним появлением с первых минут и еще 15 раз выходил на замену. А теперь положение Мичи только усугубится.

Продление контракта с Оливье Жиру и вероятное приобретение Тимо Вернера у "РБ Лейпциг" фактически ставят крест на карьере 26-летнего игрока сборной Бельгии на "Стэмфорд Бридж".

Четыре года назад сами "синие" приобрели Батшуайи у "Марселя" за 33 миллиона фунтов. А теперь лондонский клуб надеется выручить за Мичи 40 млн. фунтов.

Как утверждает Daily Express в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" уже сделал запрос насчет Батшуайи, но считает озвученную цену завышенной и надеется ее сбить с учетом кризиса.


Метки Батшуайи, Вест Хэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2020 11:00

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