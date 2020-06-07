"Вест Хэм" — ранний фаворит в борьбе за Батшуайи

"Вест Хэм" является ранним фаворитом в борьбе за нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.

В этом сезоне Премьер-Лиги Батшуайи отметился лишь одним появлением с первых минут и еще 15 раз выходил на замену. А теперь положение Мичи только усугубится.



Продление контракта с Оливье Жиру и вероятное приобретение Тимо Вернера у "РБ Лейпциг" фактически ставят крест на карьере 26-летнего игрока сборной Бельгии на "Стэмфорд Бридж".



Четыре года назад сами "синие" приобрели Батшуайи у "Марселя" за 33 миллиона фунтов. А теперь лондонский клуб надеется выручить за Мичи 40 млн. фунтов.



Как утверждает Daily Express в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" уже сделал запрос насчет Батшуайи, но считает озвученную цену завышенной и надеется ее сбить с учетом кризиса.