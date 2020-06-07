Рэднапп: "Вернер должен заставить "Ливерпуль" пожалеть о своем решении"

Тимо Вернер Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Рэднапп заявил, что теперь нападающий Тимо Вернер должен заставить "красных" пожалеть о своем решении не покупать его у "РБ Лейпциг".

Долгое время "Ливерпуль" считался главным фаворитом в борьбе за Вернера, однако Тимо принял неожиданное решение связать свое будущее с "Челси".

"Ливерпуль" так и не решился расстаться в кризис с 53 миллионами фунтов за игрока, которому даже не было бы гарантировано место в стартовом составе, и Рэднапп считает, что эти сомнения "красных" должны дополнительно мотивировать Вернера к успешному выступлению в Премьер-Лиге.

"Если сделка была согласована еще до того, как прояснится вопрос с их участием в Лиге Чемпионов, это говорит о том, что Фрэнк (Лэмпард) и "Челси" произвели на него большое впечатление".

"Он, наверное, будет смотреть на переднюю линию "Челси" и, учитывая истекающие контракты Виллиана и Педро, думать, что сможет регулярно играть в этой команде".

"А кого бы он заменил в "Ливерпуле"? Он очень хороший игрок, но прямо сейчас мы не знаем, лучше ли он Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха? В данный момент это одно из лучших трио нападения в мире, поэтому он не хочет переходить куда-нибудь, чтобы быть там запасным".

"Пожалеют ли они об этом? Неизвестно, но он должен заставить их пожалеть".

"Он должен заставить "Ливерпуль" пожалеть о своем решении или, по крайней мере, заставить их подумать: "Как хотелось бы, чтобы мы его купили!" — сообщил Рэднапп Football.London.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Рэднапп, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. division 07.06.2020 10:09 # division
    Чет сейчас вспомнил, что у колбасы на позиции цф бегает такая кривоногая куета как фирмина. Опять поржал в голос

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  2. scauzer11 07.06.2020 10:01 # scauzer11
    ну в ЛЕ может постараться это сделать в следующем сезоне)))

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