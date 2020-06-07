"Челси" может купить еще трех игроков, помимо Вернера

"Челси" может совершить еще три приобретения в летнее трансферное окно, после Тимо Вернера.

Как известно, в два предыдущих окна "синие" остались без новичков — прошлым летом они находились под трансферным запретом, а в январе не смогли найти нападающего.



В это же время "Челси" лишился Эдена Азара, а вскоре попрощается с Виллианом и Педро, что подталкивает главного тренера Фрэнка Лэмпарда к активным действиям на трансферном рынке.



"Синие" еще в феврале оформили покупку вингера "Аякса" Хакима Зийеша за 38 миллионов фунтов, а на днях договорились с нападающим Тимо Вернером, выкуп которого у "РБ Лейпциг" будет стоить 53 млн.



Также известно, что Лэмпард решительно настроен укрепить левый фланг обороны, в качестве своей цели номер один на эту позицию избрав Бена Чилуэлла из "Лестера". Более доступной альтернативой 23-летнему англичанину является Николас Тальяфико, которого "Аякс" отпустил бы за 22.4 млн. фунтов.



Помимо Чилуэлла, "Челси" может обзавестись еще двумя новичками. Как утверждает The Guardian, "синие" заинтересованы в обратном выкупе защитника Натана Аке у "Борнмута".



"Челси" может вернуть Аке за 40 млн. фунтов, однако вылет из Премьер-Лиги заставил бы "вишенок" понизить цену за Натана.



Наконец, еще одна цель для "Челси" — это алжирский вингер "Брентфорда" Саид Бенрахма.