Грилиш — теперь цель номер один "Юнайтед" на лето

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш переместился во главу списка трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на это лето.

Изначально приоритетом "красных дьяволов" на летнее окно значился вингер дортмундской "Боруссии", однако клуб Бундеслиги дал понять, что не понизит цену в 100 миллионов фунтов за свою звезду.



На "Олд Траффорд" посчитали, что в условиях глобального экономического кризиса было бы неразумно тратить такие деньги, и теперь "Юнайтед" сосредоточился на Грилише, который, в отличие от Санчо, гораздо более открыт к смене клуба.



До кризиса "Астон Вилла" оценивала Джека в 80 миллионов фунтов. Но эта цена может быть скорректирована не только кризисом, но и возможным вылетом бирмингемского клуба из Премьер-Лиги.



В данный момент "вилланы" занимают предпоследнее место в таблице, а в остатке сезона еще сыграют с "Арсеналом", "Ливерпулем", "Челси", "Вулверхэмптоном" и как раз "Юнайтед".



Как бы ни завершился сезон для "Астон Виллы", "Юнайтед" в любом случае попытается приобрести Грилиша — вылет лишь может повлиять на цену 24-летнего плеймейкера.