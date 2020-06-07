"Ливерпуль" обратился насчет Адамы Траоре

"Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

24-летний Траоре, купленный "волками" два года назад у "Мидлсбро" за 18 миллионов фунтов, проводит свой лучший сезон в карьере и не испытывает недостатка в поклонниках.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "красных" Юрген Клопп отчаянно хочет заполучить Адаму в свою команду после того, как проиграл борьбу "Челси" за Тимо Вернера из "Ливерпуля".



Клопп никогда не скрывал своих симпатий к Траоре, которого он прежде называл "неудержимым". А солидный опыт выступлений испанца в Англии является большим плюсом в глазах лидеров Премьер-Лиги.



"Вулверхэмптон" крепко стоит на ногах в плане финансов и не нуждается в продажах, однако на "Молинью" понимают, что им будет сложно удержать Траоре, если тот захочет уйти.