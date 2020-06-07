Клубы Премьер-Лиги провели первые товарищеские матчи

Клубы Премьер-Лиги вступили в финальную стадию подготовки к возобновлению сезона, начав играть товарищеские матчи.

Напомним, для "Арсенала", как для одной из четырех команд, у которых есть отложенный матч, сезон возобновится уже 17 июня — выездом к "Манчестер Сити".



Готовясь к этому важнейшему поединку, в субботу "канониры" провели товарищескую встречу с "Чарльтоном" из Лиги Один на пустом "Эмирейтс" и одержали победу со счетом 6:0.



Основной вклад в успех внес Эдди Нкетиа, оформив хет-трик. Еще по разу отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт и Джо Уиллок.



В этот же день "Манчестер Юнайтед", разделившись на две команды, сыграл матч на "Олд Траффорд". Аналогичным образом поступил "Челси" на "Стэмфорд Бридж".



Также проверку в боевых условиях себе устроили "Астон Вилла" и "Вест Бромвич" на "Вилла Парк", их дерби завершилось со счетом 2:2. У аутсайдера Премьер-Лиги отличились Кинан Дэвис и Джек Грилиш.