Шестой раунд тестирования не выявил коронавируса в Премьер-Лиге

Шестой раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус, как и четвертый, не выявил положительных результатов.

В минувший четверг и пятницу медики взяли очередные 1,195 проб, и все они оказались отрицательными. Таким образом, за последние полторы недели Премьер-Лиге удалось выявить всего один случай заражения COVID-19 — в "Тоттенхэме".



Напомним, Премьер-Лига тестирует игроков и сотрудников своих 20 клубов дважды в неделю, планируя возобновить сезон 17 июня.



В случае обнаружения коронавируса инфицированный отправится в самоизоляцию на семь дней, после чего сдаст еще один тест. Возвращение в общую группу, если речь идет об игроке, будет возможно только через две недели.