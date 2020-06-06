Шестой раунд тестирования не выявил коронавируса в Премьер-Лиге
Шестой раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус, как и четвертый, не выявил положительных результатов.
В минувший четверг и пятницу медики взяли очередные 1,195 проб, и все они оказались отрицательными. Таким образом, за последние полторы недели Премьер-Лиге удалось выявить всего один случай заражения COVID-19 — в "Тоттенхэме".
Напомним, Премьер-Лига тестирует игроков и сотрудников своих 20 клубов дважды в неделю, планируя возобновить сезон 17 июня.
В случае обнаружения коронавируса инфицированный отправится в самоизоляцию на семь дней, после чего сдаст еще один тест. Возвращение в общую группу, если речь идет об игроке, будет возможно только через две недели.
06.06.2020 23:00
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Ну теперь точно аннулировать сезон надо.
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