"Челси" готов продать Зума

"Челси" готов выслушать предложения насчет защитника Куртуа Зума в это трансферное окно.

На самом деле "синие" были открыты к продаже Зума еще прошлым летом. Тогда интерес к Курту проявлял "Эвертон", однако защитник решил остаться на "Стэмфорд Бридж", чтобы побороться за свое место в планах Фрэнка Лэмпарда.



Зума не мог пожаловаться на недостаток игровой практики на старте сезона, но постепенно растерял доверие своего главного тренера и принял участие лишь в двух матчах из восьми последних перед коронавирусной паузой.



Продажа 25-летнего француза позволила бы Лэмпарду пополнить трансферный бюджет для достижения своих целей вроде Бена Чилуэлла из "Лестера", сообщает Daily Star.



После прихода Карло Анчелотти на тренерский мостик "Эвертон" охладел к Зума, однако интерес к Курту может проявить наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.



Помимо Зума, "Челси" также готов выслушать предложения насчет Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Мичи Батшуайи, Давиде Дзаппакосты и Тьемуэ Бакайоко.