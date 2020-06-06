"Челси" готов продать Зума
"Челси" готов выслушать предложения насчет защитника Куртуа Зума в это трансферное окно.
На самом деле "синие" были открыты к продаже Зума еще прошлым летом. Тогда интерес к Курту проявлял "Эвертон", однако защитник решил остаться на "Стэмфорд Бридж", чтобы побороться за свое место в планах Фрэнка Лэмпарда.
Зума не мог пожаловаться на недостаток игровой практики на старте сезона, но постепенно растерял доверие своего главного тренера и принял участие лишь в двух матчах из восьми последних перед коронавирусной паузой.
Продажа 25-летнего француза позволила бы Лэмпарду пополнить трансферный бюджет для достижения своих целей вроде Бена Чилуэлла из "Лестера", сообщает Daily Star.
После прихода Карло Анчелотти на тренерский мостик "Эвертон" охладел к Зума, однако интерес к Курту может проявить наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.
Помимо Зума, "Челси" также готов выслушать предложения насчет Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Мичи Батшуайи, Давиде Дзаппакосты и Тьемуэ Бакайоко.
06.06.2020 22:00
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Что за куета Миха? Что за новости про Синих пошли одна за одной! Напиши про вашего шарлатана из Сити что как и как без ЛЧ будете жить?
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