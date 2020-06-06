Клопп объяснил пассивность "Ливерпуля" на трансферном рынке

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке, а также назвал Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Кая Хаверца из "Байера" "отличными игроками".

На текущей неделе стало известно, что Вернер не перейдет в "Ливерпуль", как многие того ожидали. Тимо выбрал для продолжения карьеры "Челси", а "Ливерпуль", как утверждает BBC, вообще не собирается никого покупать этим летом.

Клопп признает, что сейчас на рынке есть несколько интересных игроков, однако "Ливерпуль" предпочитает воздержаться от покупок из-за влияния пандемии коронавируса.

"Есть много хороших игроков на планете. Тимо Вернер отличный игрок, Кай Хаверц отличный игрок".

"Правильное время, подходящая возможность — все должно совпасть, чтобы сделка состоялась. Шесть или семь недель назад мы даже не знали, сможем ли сыграть в этом году. Если бы не решили возобновить сезон, мы подумали бы: "А когда мы вообще снова сможем играть в футбол?" И вот мы уже начинаем снова играть".

"Мы ведем себя так, словно все успокоилось. Оно не успокоилось. Мы просто используем эту небольшую лазейку, чтобы снова играть. А насчет остального придется подождать. Мы не можем притворяться, словно дальше все будет нормально", — сообщил Клопп Sky Germany.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2020 21:00

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  1. chelsiukpro 06.06.2020 22:20 # chelsiukpro
    Нищеброды стали после таких покупок как Кейта за 65млн :))

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  2. alexomck 06.06.2020 22:16 # alexomck
    опять песенку про жизнь по средствам завёл, он и до алиссонов с дейками тоже пел. любое балабольство от фрица, лишь бы руководство покрыть и жопу в тепле оставить.

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  3. liverfun 06.06.2020 21:44 # liverfun
    Топарь, уж лучше никого не купить и иметь здоровое финансовое положение в период кризиса, чем купить игрока, набрав кредитов при имеющихся растущих долгах, не зная будут ли доходы хотя бы на прежнем уровне.
    Американцы умеют считать деньги, а учитывая нынешний состав ливерпуля, они понимают, что большие траты в период неопределенности это громадный риск.
    У рб проблемы с деньгами, поэтому они вынуждены продавать лидеров, сам вернер предпочел бы только ливерпуль, но его вынуждают уйти сейчас, посмотрим согласится ли он на такое развитие событий

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  4. quavo 06.06.2020 21:23 # quavo
    Ливерпуль всегда был нищим середняком, ща прыгнули выше головы прост

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  5. mikkiynwa 06.06.2020 21:19 # mikkiynwa
    Ну вот, что и требовалось доказать, что Клопп его хотел.

    Просто бабла не дали.

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  6. dkas6242 06.06.2020 21:11 # dkas6242
    Мистер адекватность

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