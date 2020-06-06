Клопп объяснил пассивность "Ливерпуля" на трансферном рынке
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке, а также назвал Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Кая Хаверца из "Байера" "отличными игроками".
На текущей неделе стало известно, что Вернер не перейдет в "Ливерпуль", как многие того ожидали. Тимо выбрал для продолжения карьеры "Челси", а "Ливерпуль", как утверждает BBC, вообще не собирается никого покупать этим летом.
Клопп признает, что сейчас на рынке есть несколько интересных игроков, однако "Ливерпуль" предпочитает воздержаться от покупок из-за влияния пандемии коронавируса.
"Есть много хороших игроков на планете. Тимо Вернер отличный игрок, Кай Хаверц отличный игрок".
"Правильное время, подходящая возможность — все должно совпасть, чтобы сделка состоялась. Шесть или семь недель назад мы даже не знали, сможем ли сыграть в этом году. Если бы не решили возобновить сезон, мы подумали бы: "А когда мы вообще снова сможем играть в футбол?" И вот мы уже начинаем снова играть".
"Мы ведем себя так, словно все успокоилось. Оно не успокоилось. Мы просто используем эту небольшую лазейку, чтобы снова играть. А насчет остального придется подождать. Мы не можем притворяться, словно дальше все будет нормально", — сообщил Клопп Sky Germany.
06.06.2020 21:00
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Нищеброды стали после таких покупок как Кейта за 65млн :))
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опять песенку про жизнь по средствам завёл, он и до алиссонов с дейками тоже пел. любое балабольство от фрица, лишь бы руководство покрыть и жопу в тепле оставить.
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Топарь, уж лучше никого не купить и иметь здоровое финансовое положение в период кризиса, чем купить игрока, набрав кредитов при имеющихся растущих долгах, не зная будут ли доходы хотя бы на прежнем уровне.
Американцы умеют считать деньги, а учитывая нынешний состав ливерпуля, они понимают, что большие траты в период неопределенности это громадный риск.
У рб проблемы с деньгами, поэтому они вынуждены продавать лидеров, сам вернер предпочел бы только ливерпуль, но его вынуждают уйти сейчас, посмотрим согласится ли он на такое развитие событий
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Ливерпуль всегда был нищим середняком, ща прыгнули выше головы прост
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Ну вот, что и требовалось доказать, что Клопп его хотел.
Просто бабла не дали.
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Мистер адекватность
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