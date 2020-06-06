Клопп объяснил пассивность "Ливерпуля" на трансферном рынке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил нерешительность своего клуба на трансферном рынке, а также назвал Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Кая Хаверца из "Байера" "отличными игроками".

На текущей неделе стало известно, что Вернер не перейдет в "Ливерпуль", как многие того ожидали. Тимо выбрал для продолжения карьеры "Челси", а "Ливерпуль", как утверждает BBC, вообще не собирается никого покупать этим летом.



Клопп признает, что сейчас на рынке есть несколько интересных игроков, однако "Ливерпуль" предпочитает воздержаться от покупок из-за влияния пандемии коронавируса.



"Есть много хороших игроков на планете. Тимо Вернер отличный игрок, Кай Хаверц отличный игрок".



"Правильное время, подходящая возможность — все должно совпасть, чтобы сделка состоялась. Шесть или семь недель назад мы даже не знали, сможем ли сыграть в этом году. Если бы не решили возобновить сезон, мы подумали бы: "А когда мы вообще снова сможем играть в футбол?" И вот мы уже начинаем снова играть".



"Мы ведем себя так, словно все успокоилось. Оно не успокоилось. Мы просто используем эту небольшую лазейку, чтобы снова играть. А насчет остального придется подождать. Мы не можем притворяться, словно дальше все будет нормально", — сообщил Клопп Sky Germany.