Игало — об интересе МЮ: "Подумал, это шутка"

Нападающий Один Игало признался, что воспринял за розыгрыш, когда узнал об интересе "Манчестер Юнайтед" к своей персоне.

Присоединившись к "Юнайтед" из "Шанхай Шеньхуа" на исходе зимнего трансферного окна, Игало забил четыре гола в восьми матчах за команду Оле Гуннара Сульшера.



Своими успехами Одион заставил "Юнайтед" продлить свою аренду до конца января 2021. По словам 30-летнего нигерийца, он до последнего не мог поверить, что "красные дьяволы" хотят его подписать.



"Я подумал, что это шутка. Я играл в Шанхае, и это было против меня. Разве такой большой клуб, как "Юнайтед", будет искать нападающего в Китае? Это было против меня, как и мой возраст, как и пандемия. Я сказал: "Нет, это какая-то шутка". Но когда это стало серьезно, я подумал: "Только когда прилечу в Манчестер, поверю в это".



"Когда я перешел, многие люди сомневались в моем мастерстве. Но я сам никогда не сомневался в себе и знал, что могу добавить команде. Думаю, я все еще могу многое дать команде. Люди не видели моей лучшей игры, потому что на момент перехода моя форма и резкость не были идеальным, но я прибавляю и надеюсь очень хорошо завершить сезон".



"Пока что я просто хочу продолжать жить в своей мечте", — цитирует Игало Goal.