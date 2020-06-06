"Челси" пока не обращался к "РБ Лейпциг" насчет выкупа Вернера
Исполнительный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф заявил, что "Челси" пока не обращался насчет выкупа нападающего Тимо Вернера.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за Вернера, согласовав с игроком сборной Германии пятилетний контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.
Английская пресса ожидает, что "синие" подпишут Вернера в ближайшие дни, однако лондонский клуб пока не даже не выразил намерение выплатить 53 млн. фунтов, что прописаны в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.
"Мы пока не разговаривали с "Челси". На данный момент ни Тимо Вернер не активировал пункт об выкупе, ни какой-либо клуб не присылал нам трансферное соглашение".
"Нам нечего сказать по поводу этих ежедневных спекуляций", — сообщил Минцлафф Sky Germany.
06.06.2020 19:00
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не не только не это, бедные членсюки не переживут ведь. Хотяяя.... им же не привыкать. АОЧ красиво обоссал их с золотым дождиком в свое время
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Ну да, ну да) а то, что почти все таблоиды об этом сообщили, это так, ерунда))) Проснулись и все в один миг решили об этом написать)
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Да купят его пенсы.
Ибо у колбас денег нет.
Иначе бы уже за ЛИФАК бегал.
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Ахахахахааа! Поторопитесь! Долбойобы уже схемы пилят.
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ну что там по схемкам?)))
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