"Челси" пока не обращался к "РБ Лейпциг" насчет выкупа Вернера

Тимо Вернер Исполнительный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф заявил, что "Челси" пока не обращался насчет выкупа нападающего Тимо Вернера.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за Вернера, согласовав с игроком сборной Германии пятилетний контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.

Английская пресса ожидает, что "синие" подпишут Вернера в ближайшие дни, однако лондонский клуб пока не даже не выразил намерение выплатить 53 млн. фунтов, что прописаны в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.

"Мы пока не разговаривали с "Челси". На данный момент ни Тимо Вернер не активировал пункт об выкупе, ни какой-либо клуб не присылал нам трансферное соглашение".

"Нам нечего сказать по поводу этих ежедневных спекуляций", — сообщил Минцлафф Sky Germany.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2020 19:00

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  1. tigerpool 06.06.2020 19:18 # tigerpool
    не не только не это, бедные членсюки не переживут ведь. Хотяяя.... им же не привыкать. АОЧ красиво обоссал их с золотым дождиком в свое время

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  2. iceteam 06.06.2020 19:08 # iceteam
    Ну да, ну да) а то, что почти все таблоиды об этом сообщили, это так, ерунда))) Проснулись и все в один миг решили об этом написать)

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  3. mikkiynwa 06.06.2020 19:05 # mikkiynwa
    Да купят его пенсы.
    Ибо у колбас денег нет.
    Иначе бы уже за ЛИФАК бегал.

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  4. xoce-moyp 06.06.2020 19:01 # xoce-moyp
    Ахахахахааа! Поторопитесь! Долбойобы уже схемы пилят.

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  5. scauzer11 06.06.2020 19:00 # scauzer11
    ну что там по схемкам?)))

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