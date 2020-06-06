Лебеф призывает Кулибали перейти в "Ливерпуль"

Бывший игрок "Челси" Франк Лебеф считает, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали станет частью лучшего центра обороны в мире, если перейдет в "Ливерпуль".

В последние годы Кулибали регулярно связывают с переездом в Премьер-Лигу, а недавно в прессе даже появились слухи, что экономический кризис заставил "Наполи" снизить цену за свою звезду до 62 миллионов фунтов.



Среди претендентов на Калиду назывались "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и бывший клуб Лебефа "Челси", однако Франк считает, что 28-летнему сенегальцу будет лучше всего в "Ливерпуле".



"Есть много причин, почему я бы никогда не посоветовал ему перейти в "Манчестер Юнайтед". Я хочу, чтобы он побеждал, а "Манчестер Юнайтед" — не тот клуб, которым они были прежде, и они не готовы выигрывать трофеи".



"Думаю, "Ливерпуль" подошел бы ему лучше, и он бы составил великолепную связку с Ван Дейком".



"Думаю, "Челси" нуждается в такого рода игроке, но я не знаю, заинтересован ли в этом сам Кулибали. Даже если у "Челси" будут два очень хороших центральных защитника, я все равно думаю, что Кулибали заслуживает играть на более высоком уровне".



"Я знаю, что его сватают в "Ливерпуль", и, о боже, с Ван Дейком и Кулибали в обороне следующий сезон тоже остался бы за "Ливерпулем".



"С Ван Дейком и Кулибали это был бы лучший центр обороны в мире", — сообщил Лебеф ESPN.