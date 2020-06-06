Лебеф призывает Кулибали перейти в "Ливерпуль"
Бывший игрок "Челси" Франк Лебеф считает, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали станет частью лучшего центра обороны в мире, если перейдет в "Ливерпуль".
В последние годы Кулибали регулярно связывают с переездом в Премьер-Лигу, а недавно в прессе даже появились слухи, что экономический кризис заставил "Наполи" снизить цену за свою звезду до 62 миллионов фунтов.
Среди претендентов на Калиду назывались "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и бывший клуб Лебефа "Челси", однако Франк считает, что 28-летнему сенегальцу будет лучше всего в "Ливерпуле".
"Есть много причин, почему я бы никогда не посоветовал ему перейти в "Манчестер Юнайтед". Я хочу, чтобы он побеждал, а "Манчестер Юнайтед" — не тот клуб, которым они были прежде, и они не готовы выигрывать трофеи".
"Думаю, "Ливерпуль" подошел бы ему лучше, и он бы составил великолепную связку с Ван Дейком".
"Думаю, "Челси" нуждается в такого рода игроке, но я не знаю, заинтересован ли в этом сам Кулибали. Даже если у "Челси" будут два очень хороших центральных защитника, я все равно думаю, что Кулибали заслуживает играть на более высоком уровне".
"Я знаю, что его сватают в "Ливерпуль", и, о боже, с Ван Дейком и Кулибали в обороне следующий сезон тоже остался бы за "Ливерпулем".
"С Ван Дейком и Кулибали это был бы лучший центр обороны в мире", — сообщил Лебеф ESPN.
06.06.2020 18:00
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Там один уже обоссал Лузерпук, так и второй обоссыт
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У Клоппа уже есть один африканец в защите. Второго не надо, иначе они белых на колени поставят.
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Буду еще сильнее орать если пенсы и тут обоссут портовых хуесосов))
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«Ливерпуль» является самым популярным футбольным клубом Великобритании, об этом сообщает портал YouGov-FootballIndex.
Команду Юргена Клоппа поддерживают 8,3% британцев, увлекающихся футболом. Вторую строчку занял «Манчестер Юнайтед», за который переживают 6% жителей страны. Около 3,1% болеют за лондонский «Челси». «Манчестер Сити» разделил с «Арсеналом» (по - 2%) 4-5 места.
В топ-10 самых популярных клубов Великобритании также включены: «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл», «Эвертон» и «Астон Вилла».
Напомним, что сезон-2019/2020 чемпионата Англии возобновится 17-го июня.
Евро-Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1004371140_liverpul_-_samyiy_populyarnyiy_futbolnyiy_klub_velikobritanii#ixzz6Ob7fyCCt
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бывший пенс поссал на пенсов чтоль?
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