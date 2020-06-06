Скоулз сравнил Фернандеша с Давидом Сильвой

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша с Давидом Сильвой из "Манчестер Сити".

Перебравшись на "Олд Траффорд" лишь в январе, Фернандеш сразу же освоился в команде Оле Гуннара Сульшера и принялся демонстрировать отличный футбол.



По влиянию одного игрока на игру всей команды Фернандеш и напоминает Сколузу испанского маэстро из голубой части Манчестера.



"Иногда достаточно одного игрока, чтобы сплотить команду и сшить ее воедино".



"Мне не нравится рассуждать о "Манчестер Сити", но в голову приходит Давид Сильва — игрок, который связывают всю игру воедино, и я думаю, в лице Фернандеша мы обрели такого же игрока. Он совершенно преобразил команду".



"Если прежде мы наблюдали слегка скучную команду, то после прихода этого одного игрока они внезапно принялись созидать, и складывается впечатление, что они могут забить всякий раз, когда он с мячом".



"Он сразу освоился в команде, хотя даже Неманье Видичу и Патрису Эвра было сложно в первые шесть-восемь месяцев. Кажется, они тоже перешли в январе. Они освоились только в следующем сезоне и добились огромных успехов в клубе".



"Но этом парень заиграл сразу, и это огромный плюс. Я продолжаю говорить, что он преобразил команду, но я правда так думаю", — сообщил Скоулз MUTV.