Заха по-прежнему открыт к переходу в большой клуб

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил, что по-прежнему открыт к переходу в большой клуб, который сможет исполнить его мечту о трофеях.

Прошлым летом Заха отчаянно рвался в "Арсенал", публично озвучив свое желание покинуть "Селхерст Парк". Когда вариант с "канонирами" отпал, Уилфрид даже был готов отправиться в амбициозный "Эвертон".



Этим летом насчет Захи почти не слухов — пресса лишь сообщала, что интерес к Уилфриду может проявить "Ньюкасл" после смены владельцев. Однако амбиции 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара никуда не делись.



"Мне 27, и все мы играем в футбол ради трофеев. Если появится возможность выигрывать трофеи, тогда я на 100 процентов готов к переходу. Я хочу этого на 100 процентов в своей карьере, и именно ради этого я тружусь", — цитирует Заха Daily Mirror.