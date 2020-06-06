Обамеянг подготовил новое празднование голов

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что подготовил новое празднование голов.

В этом сезоне Обамеянг наколотил уже 20 голов, и следующую возможность отличиться получит 17 июня, когда "канониры" совершат выезд к "Манчестер Сити".

Готовясь к первому после возобновления сезона матчу, габонский нападающий пообещал, что теперь будет праздновать голы с учетом требований безопасности.

"Каждый из нас счастлив, что снова может тренироваться со своими партнерами по команде. Сейчас мы просто ждем, когда рефери даст свисток к возобновлению сезона Премьер-Лиги".

"Я готов начать забивать голы и праздновать их. Но я не смогу обнять своих партнеров по команде, поэтому я постараюсь исполнить кое-какой танец, если забью", — цитирует Обамеянга The Sun.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2020 15:00

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  1. nir-vana 06.06.2020 15:19 # nir-vana
    Обезьянга давно коленом на тротуаре не душили? Почему он вообще имеет право разговаривать?

    (ответить)

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