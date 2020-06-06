Брэйди рассказала, что каждый стадион поделят на зоны

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди рассказала, что стадион каждого клуба Премьер-Лиги будет поделен на три зоны во время проведения матчей.

По словам Брэйди, в данный момент Премьер-Лига завершает разработку регламента проведения матчей в условиях пандемии коронавируса в преддверии возобновления сезона 17 июня. И абсолютным приоритетом здесь является безопасность.



"Сейчас мы в процессе согласования протоколов проведения матчей, которые предусматривают разбиение стадиона на красную, желтую и зеленую зоны".



"Красная зона будет областью с максимальными ограничениями. Она включает в себя поле, тоннель, технические зоны, раздевалки. Там смогут находиться максимум 105 людей, включая игроков, тренерский штаб, арбитров и только самый необходимый персонал".



"И лишь те, что сдал отрицательный тест на COVID-19 в предыдущие пять дней, смогут проникать в эту область. Мы создадим систему медицинских паспортов для тех, кому потребуется пропуск в красную зону".



"В желтую зону будут допущены представители телекомпаний, медиа и клубный персонал — в настолько малом количестве, как это только возможно по контрактным обязательствам".



"Эта зона включает себя все внутренние части стадиона, и каждый, кто в нее попадает, будет проходить проверку температуры и заполнять опросник по здоровью".



"Зеленая зона находится снаружи стадиона, в нее входит парковка".



Во всех зонах потребуется соблюдение социальной дистанции. В ряде мест будет организовано одностороннее движение. Также нужно будет соблюдать ряд других процедур".



"Мы также должны быть уверены, что игроки будут воздерживаться от плевков и что все будет дезинфицироваться, включая угловые флажки и игровые мячи. Никакого совместного распития напитков или рукопожатий".



"Так что мы в порядке. Мы готовы. Нам не терпится начать", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.