Гиггз уверен, что Погба и Фернандеш смогут играть вместе

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что полузащитники Поль Погба и Бруну Фернандеш смогут найти взаимопонимание на футбольном поле.

По причине того, что Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, а Фернандеш прибыл на "Олд Траффорд" только в январе, пока у болельщиков "Юнайтед" не было возможности посмотреть в деле связку звездных полузащитников.



Находясь в предвкушении возобновления сезона Премьер-Лиги 17 июня, Гиггз выразил уверенность, что Поль и Бруну не станут взаимоисключающими игроками.



"Невозможно ответить на вопрос, подойдут они друг другу или нет, пока они не сыграют вместе. Но хорошие игроки всегда должны быть способны играть с хорошими игроками, поэтому давайте посмотрим".



"Они оба являются большими мастерами, и вопрос в том, как они будут дополнять друг друга", — цитирует Гиггза Sky Sports.