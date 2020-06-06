Гиггз уверен, что Погба и Фернандеш смогут играть вместе
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что полузащитники Поль Погба и Бруну Фернандеш смогут найти взаимопонимание на футбольном поле.
По причине того, что Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, а Фернандеш прибыл на "Олд Траффорд" только в январе, пока у болельщиков "Юнайтед" не было возможности посмотреть в деле связку звездных полузащитников.
Находясь в предвкушении возобновления сезона Премьер-Лиги 17 июня, Гиггз выразил уверенность, что Поль и Бруну не станут взаимоисключающими игроками.
"Невозможно ответить на вопрос, подойдут они друг другу или нет, пока они не сыграют вместе. Но хорошие игроки всегда должны быть способны играть с хорошими игроками, поэтому давайте посмотрим".
"Они оба являются большими мастерами, и вопрос в том, как они будут дополнять друг друга", — цитирует Гиггза Sky Sports.
06.06.2020 13:00
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Ток если Фернандеш попадет в лазарет и там есть настольный футбол
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