Педро близок к подписанию контракта с "Ромой"

Педро Вингер "Челси" Педро близок к подписанию двухлетнего контракта с "Ромой".

Педро провел на "Стэмфорд Бридж" пять последних лет, однако его контракт истекает 30 июня. Ожидается, что экс-игрок "Барселоны" поможет команде Фрэнка Лэмпарда завершить сезон, но и только.

За последнее время Педро сватали во многие клубы, включая "Интер Майами" из МЛС и "Валенсию", "Севилью", "Реал Бетис" из Ла Лиги, однако Football.London утверждает, что 32-летний испанец уже практически определился со своим будущим.

Начиная с апреля, Педро ведет переговоры с "Ромой" и в настоящий момент находится на пороге подписания контракта до июня 2022. Трансфер состоится на правах свободного агента.


Метки Педро, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2020 12:00

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  1. yamateh 06.06.2020 12:22 # yamateh
    Профессионал спасибо за все и удачи!

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  2. thegodfather 06.06.2020 12:06 # thegodfather
    легендарный игрок
    для мира футбола
    спс за победы в апл, кубке англии, ле....и прощай.

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