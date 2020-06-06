Педро близок к подписанию контракта с "Ромой"
Вингер "Челси" Педро близок к подписанию двухлетнего контракта с "Ромой".
Педро провел на "Стэмфорд Бридж" пять последних лет, однако его контракт истекает 30 июня. Ожидается, что экс-игрок "Барселоны" поможет команде Фрэнка Лэмпарда завершить сезон, но и только.
За последнее время Педро сватали во многие клубы, включая "Интер Майами" из МЛС и "Валенсию", "Севилью", "Реал Бетис" из Ла Лиги, однако Football.London утверждает, что 32-летний испанец уже практически определился со своим будущим.
Начиная с апреля, Педро ведет переговоры с "Ромой" и в настоящий момент находится на пороге подписания контракта до июня 2022. Трансфер состоится на правах свободного агента.
06.06.2020 12:00
Просмотров: 165
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Профессионал спасибо за все и удачи!
(ответить)
легендарный игрок
для мира футбола
спс за победы в апл, кубке англии, ле....и прощай.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий