Педро близок к подписанию контракта с "Ромой"

Вингер "Челси" Педро близок к подписанию двухлетнего контракта с "Ромой".

Педро провел на "Стэмфорд Бридж" пять последних лет, однако его контракт истекает 30 июня. Ожидается, что экс-игрок "Барселоны" поможет команде Фрэнка Лэмпарда завершить сезон, но и только.



За последнее время Педро сватали во многие клубы, включая "Интер Майами" из МЛС и "Валенсию", "Севилью", "Реал Бетис" из Ла Лиги, однако Football.London утверждает, что 32-летний испанец уже практически определился со своим будущим.



Начиная с апреля, Педро ведет переговоры с "Ромой" и в настоящий момент находится на пороге подписания контракта до июня 2022. Трансфер состоится на правах свободного агента.