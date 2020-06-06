Пикфорд нацелен на победу над "Ливерпулем"

Джордан Пикфорд Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что его команда собирается отложить чемпионство "Ливерпуля", обыграв своих соседей в дерби.

В декабре "ириски" были уничтожены на "Энфилде" со счетом 5:2, а месяц спустя были выкинуты юниорами "Ливерпуля" из Кубка Англии.

21 июня, в первом после для обеих команд после паузы матче, "Эвертону" предоставится возможность взять реванш, и Пикфорд решительно настроен поставить палку в колеса "красным", которые находятся всего в двух победах от титула.

"Мы хотим побеждать в каждом матче, который проводим, а любого рода дерби имеет огромное значение для фанатов и игроков".

"Мы хотим показать, насколько хороши мы можем быть, воспользовавшись возможностью обыграть их. Мы знаем, что у них хорошая команда, ведь они на вершине лиги. Мы просто хотим сыграть в свой лучший футбол и попытаться победить их".

"Мы знаем, что наша команда способна победить их. Мы просто хотим сделать это ради нас самих и ради фанатов", — сообщил Пикфорд Sky Sports.


Метки Ливерпль, Пикфорд, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 369

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  1. superperez101 06.06.2020 11:46 # superperez101
    желтые карточки тотал 3,5 б

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  2. baurlfc78 06.06.2020 11:42 # baurlfc78
    Пикфорд- фанта и 5 озёр

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  3. scouser2005 06.06.2020 11:13 # scouser2005
    Не.. ну хочет победить Ливерпуль... Почему нет? Дерзайте!
    Это вполне реально. Это же дерби. На дерби из кожи вон лезут.
    Только какие вы будете потом? В каком состоянии?
    Рвите жопу соседи.. Всё равно город и клуб будут называться одинаково.

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  4. beatles-red 06.06.2020 11:08 # beatles-red
    Мы знаем что бывает после такого рода пиздежа с командой оратора

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