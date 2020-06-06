Пикфорд нацелен на победу над "Ливерпулем"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что его команда собирается отложить чемпионство "Ливерпуля", обыграв своих соседей в дерби.

В декабре "ириски" были уничтожены на "Энфилде" со счетом 5:2, а месяц спустя были выкинуты юниорами "Ливерпуля" из Кубка Англии.



21 июня, в первом после для обеих команд после паузы матче, "Эвертону" предоставится возможность взять реванш, и Пикфорд решительно настроен поставить палку в колеса "красным", которые находятся всего в двух победах от титула.



"Мы хотим побеждать в каждом матче, который проводим, а любого рода дерби имеет огромное значение для фанатов и игроков".



"Мы хотим показать, насколько хороши мы можем быть, воспользовавшись возможностью обыграть их. Мы знаем, что у них хорошая команда, ведь они на вершине лиги. Мы просто хотим сыграть в свой лучший футбол и попытаться победить их".



"Мы знаем, что наша команда способна победить их. Мы просто хотим сделать это ради нас самих и ради фанатов", — сообщил Пикфорд Sky Sports.