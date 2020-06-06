"Лестер" готов продать одного ключевого игрока летом

"Лестер" готов продать одного из своих ключевых игроков этим летом.

На момент остановки сезона команда Брендана Роджерса прочно занимала третье место и имеет прекрасные шансы удержаться в зоне Лиги Чемпионов к финишу.



В плане финансов "Лестер" крепко стоит на ногах и не собирается устраивать распродажу игроков, однако одну потерю Роджерс допускает, если при этом клуб хорошо заработает.



Для "Лестера" стало своего рода традицией выгодно продавать по одному основному игроку каждое лето: в 2016 "лисы" отправили Нголо Канте в "Челси" за 32 миллиона фунтов, спустя год получили от "синих" еще 35 млн. фунтов за Данни Дринкуотера, затем убедили "Манчестер Сити" заплатить 60 млн. фунтов за Рияда Махреза, а год назад Харри Магуайр ушел в "Манчестер Юнайтед" за 80 млн. фунтов.



На сей раз главным кандидатом на отъезд с "Кинг Паур" является левый защитник Бен Чилуэлл. The Guardian подтверждает, что "Челси" уже вступил в переговоры с "лисами".



У 23-летнего англичанина есть контракт до 2024 года, и "Лестер", несмотря на глобальный кризис, потребует от "синих" минимум 60 млн. фунтов в качестве компенсации.



При этом "Челси" считает 45 млн. фунтов гораздо более адекватной ценой за Чилуэлла в новых реалиях рынка.



Помимо Чилуэлла, "Лестер" ожидает интереса английских и европейских клубов к некоторым другим своим игрокам, включая Чаглара Сеюнджю, Уилфрида Ндиди и Рикарду Перейру.