Скоулз считает, что Погба не вернется сразу в стартовый состав МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба не удастся сразу вернуться в стартовый состав, когда сезон возобновится.

Из-за проблем со стопой и лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "Юнайтед" в этом сезоне. Зато Поль полностью поправился за время паузы, вызванной пандемией коронавируса.



27-летний француз снова готов играть, однако "Юнайтед" так хорошо выглядел перед паузой, что Скоулз сомневается насчет немедленного возвращения Поля в старт.



"Полю придется немного потрудиться, чтобы вернуться в основу".



"Следует сказать, что до остановки сезона Неманья Матич, Скотт Мактоминей и Фред очень хорошо себя проявляли в полузащите".



"Это не так, что для Поля открыта дорога в стартовый состав. Ему придется потрудиться просто для того, чтобы снова играть в этой команде".



"Однако все мы знаем, на что Поль способен. Он игрок топ-уровня, когда в форме. Чем более классные игроки у тебя есть, тем лучше для команды", — цитирует Скоулза Daily Mirror.