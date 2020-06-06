Скоулз считает, что Погба не вернется сразу в стартовый состав МЮ

Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба не удастся сразу вернуться в стартовый состав, когда сезон возобновится.

Из-за проблем со стопой и лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "Юнайтед" в этом сезоне. Зато Поль полностью поправился за время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

27-летний француз снова готов играть, однако "Юнайтед" так хорошо выглядел перед паузой, что Скоулз сомневается насчет немедленного возвращения Поля в старт.

"Полю придется немного потрудиться, чтобы вернуться в основу".

"Следует сказать, что до остановки сезона Неманья Матич, Скотт Мактоминей и Фред очень хорошо себя проявляли в полузащите".

"Это не так, что для Поля открыта дорога в стартовый состав. Ему придется потрудиться просто для того, чтобы снова играть в этой команде".

"Однако все мы знаем, на что Поль способен. Он игрок топ-уровня, когда в форме. Чем более классные игроки у тебя есть, тем лучше для команды", — цитирует Скоулза Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2020 09:00

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  1. scouser2005 06.06.2020 10:26 # scouser2005
    Хороший такой труп в составе скама - бабки проедает и нихуа не играет. Пусть там все такие будут во веки веков. Аминь. Сралекс заслужил такое проклятие.

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  2. antiterror 06.06.2020 10:03 # antiterror
    Время покажет.

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