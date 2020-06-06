Кейн назвал преимущество "Тоттенхэма" над конкурентами

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, какое преимущество есть у его команды относительно некоторых из своих конкурентов в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Незадолго до остановки сезона по причине коронавируса "шпоры" вылетели из Кубка Англии от "Норвича" и из Лиги Чемпионов от "РБ Лейпциг".



Таким образом, команда Жозе Моуриньо, чей лазарет опустел во время паузы, сможет целиком сосредоточиться на выступлении в Премьер-Лиге, чего не скажешь о "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптоне", "Шеффилд Юнайтед" и "Арсенале", каждый из которых дополнительно участвует еще минимум в одном соревновании.



"Если смотреть на нас, то мы не участвуем в других соревнованиях — у нас есть только эти девять матчей, на которых мы должны сосредоточиться, чтобы набрать как можно больше очков и попасть в Лигу Чемпионов".



"По крайней мере, наш фокус будет всецело на одном соревновании", — сообщил Кейн Sky Sports.