Премьер-Лига заблокирует использование возвращающихся из аренды игроков

Премьер-Лига не позволит своим клубам задействовать в остатке сезона 2019/20 игроков, которые возвращаются из аренды.

По информации Daily Mail, 20 клубов дивизиона все еще ожидают, пока Премьер-Лига внесет ясность насчет возможности дозаявления новичков — например, чтобы компенсировать потери игроков, которые уходят свободными агентами 30 июня или которые были вычеркнуты из заявок в феврале ввиду травм.



Однако Премьер-Лига уже сообщила клубам, что те не смогут задействовать игроков, которые им принадлежат и которые уходили в аренду, если не возникнет экстренная ситуация. Например, "Юнайтед" придется доиграть сезон без Криса Смоллинга и Алексиса Санчеса, "Челси" — без Виктора Мосеса, а "Арсеналу" — без Вильяма Салиба.



"Если голкиперу придется играть центрального нападающего, или центральному нападающему придется играть голкипера, только в таком случае подобным игрокам разрешат выступать за свои клубы. Это то, о чем нам было сказано. Многие игроки окажутся в подвешенном состоянии на следующие два месяца и, вероятно, будут вынуждены тренироваться дома", — цитирует свой источник издание.