"Челси" заполучил Вернера благодаря Чеху

Бывший голкипер "Челси" Петр Чех сыграл ключевую роль в решении нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за Вернера, главным претендентом на которого долгое время считался "Ливерпуль".



Вернер уже согласовал сделку до 2024 года с зарплатой в 200 тысяч фунтов, и "синим" лишь остается выплатить "РБ Лейпциг" 53 млн. фунтов, что прописаны в контракте Тимо в качестве отступных. Все формальности могут быть улажены уже на следующей неделе.



По информации The Telegraph, "Челси" удалось совершить прорыв в переговорах с Вернером после того, как главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард и технический советник лондонского клуба Чех совершили секретный визит в Германию.



Лэмпард и Чех, которые вместе выиграли три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов в качестве партнеров по "Челси", произвели большое впечатление на самого Вернера, на семью Тимо и его представителей во время очной встречи.



Ни отец Вернера, ни его агент Карл-Хайнц Ферстер не владеют английским в достаточной степени, поэтому Лэмпарду очень пригодилась помощь Чеха, который свободно разговаривает по-немецки. Петр не просто выступил переводчиком Фрэнка, но и высказал собственное мнение насчет перспектив Тимо в "Челси".



Эта встреча состоялась во время зимних каникул "Челси" в феврале. Лэмпард и Чех были настолько убедительны, что Вернеру и его агенту даже не пришлось приезжать в Англию, — что было бы проблематично, учитывая пандемию коронавируса — чтобы дать окончательное согласие на переход к "синим".



Сделкой по Вернеру Чех значительно укрепит свою репутацию на "Стэмфорд Бридж", куда он вернулся только прошлым летом, повесив перчатки на гвоздь. Теперь директор "синих" Марина Грановская может полностью сосредоточиться на согласовании финансовых аспектов трансферов, доверив ведение переговоров с потенциальными новичками Петру и Лэмпарду, чей дуэт ранее помог "синим" заполучить Хакима Зийеша из "Аякса".