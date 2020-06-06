Игало готов уйти с поля, если столкнется с расизмом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало заявил, что готов уйти с поля, если подвергнется оскорблениям на расовой почве.

В последние годы проблема расизма стоит очень остро в футболе, и 30-летнему нигерийцу не удалось от этого спрятаться даже в Китае.



Ближайшие восемь месяцев Игало проведет в "Юнайтед", и Одион не собирается мириться с проявлениями расизма.



"Если это случится, я доложу об этом рефери и посмотрю, что они сделают, но если они не предпримут мер, тогда я уйду с поля, потому что никто из игроков и никто в мире не заслуживает такого отношения к себе".



"Во время одного из матчей в Китае меня называли всякими словами, и я не подал этому игроку руки после матча. Я сразу ушел в раздевалку, я был зол, и я пожаловался в Федерацию футбола".



"Я не пытался заставить их наказать виновного, я позволил им замять это, потому что я добрый человек. Мне не нравится выносить такие вещи наружу. Но я думаю, такого не должно происходить ни в какой стране", — сообщил Игало Sky Sports.