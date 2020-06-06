Игало готов уйти с поля, если столкнется с расизмом
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало заявил, что готов уйти с поля, если подвергнется оскорблениям на расовой почве.
В последние годы проблема расизма стоит очень остро в футболе, и 30-летнему нигерийцу не удалось от этого спрятаться даже в Китае.
Ближайшие восемь месяцев Игало проведет в "Юнайтед", и Одион не собирается мириться с проявлениями расизма.
"Если это случится, я доложу об этом рефери и посмотрю, что они сделают, но если они не предпримут мер, тогда я уйду с поля, потому что никто из игроков и никто в мире не заслуживает такого отношения к себе".
"Во время одного из матчей в Китае меня называли всякими словами, и я не подал этому игроку руки после матча. Я сразу ушел в раздевалку, я был зол, и я пожаловался в Федерацию футбола".
"Я не пытался заставить их наказать виновного, я позволил им замять это, потому что я добрый человек. Мне не нравится выносить такие вещи наружу. Но я думаю, такого не должно происходить ни в какой стране", — сообщил Игало Sky Sports.
06.06.2020 00:05
Просмотров: 179
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
как они зае..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий