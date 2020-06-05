Флик поздравил "Челси" с покупкой Вернера

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поздравил "Челси" с приобретением нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Помимо грандов Бундеслиги, еще одним претендентом на Вернера долгое время считалась "Бавария", однако накануне стало известно, что из всех вариантов Тимо выбрал "Челси".



Предполагается, что игрок сборной Германии уже договорился с "синими" о пятилетнем контракте с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю, и Флику, как и "Ливерпулю", лишь остается признать свое поражение в борьбе за бомбардира, наколотившего 31 гол в 40 матчах этого сезона.



"Тимо очень хороший игрок. Игрок, который забивает. "Челси" совершил очень хорошее приобретение, если они в самом деле с ним договорились".



"Таково решение Тимо. Нужно уважать его, и мы нормально к этому относимся", — цитирует Флика Daily Express.