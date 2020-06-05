Клубы Премьер-Лиги надеются на возвращение зрителей в сентябре

Клубы Премьер-Лиги надеются на возвращение зрителей на трибуны уже в сентябре.

Как известно, оставшиеся матчи сезона 2019/20 пройдут без зрителей. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению, учитывая тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране.



На текущей неделе клубы Премьер-Лиги решили, что следующий сезон стартует в уикенд 12-13 сентября, и есть крепнущая с каждой неделей надежда, что к тому времени болельщики вернутся на стадионы.



Естественно, клубы не рассчитывают на переполненные трибуны, потому что нормы социального дистанцирования никто не отменял, однако Daily Mirror ожидает, что зрители уже осенью получат доступ на стадионы в ограниченном количестве.