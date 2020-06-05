Парлор отговаривает "Арсенал" от продажи Тирни

Экс-игрок "Арсенала" Рэй Парлор считает, что "канонирам" нельзя продавать защитника Кирана Тирни этим летом.

Тирни присоединился к "Арсеналу" лишь прошлым летом из "Селтика" за 25 миллионов фунтов, но почти весь сезон находится в лазарете, сыграв только 11 матчей за свой новый клуб во всех соревнованиях.



Недавно в прессе даже появились слухи, что Тирни может перебраться к своему бывшему наставнику по "Селтику" Брендану Роджерсу в "Лестер", который рискует лишиться Бена Чилуэлла, однако Парлор выступает против поспешной продажи 23-летнего шотландца.



"Ну, он смог бы выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, если бы перешел в "Лестер", но я буду поражен, если "Арсенал" его отпустит".



"Насколько я мог убедиться по матчам, которые он провел, он удивительный молодой игрок. Нужно также учитывать возраст — он все еще молодой игрок".



"Я бы определенно оставил его, и когда он наберет форму, я бы дал ему возможность провести несколько матчей подряд, чтобы полноценно его рассмотреть", — сообщил Парлор talkSPORT.