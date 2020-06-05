Мартинес уверен, что будущее Де Брюйне зависит от участия "Сити" в Лиге Чемпионов

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что возможное отстранение от Лиги Чемпионов окажет огромное влияние на будущее полузащитника Кевина Де Брюйне.

Начиная с ближайшего понедельника, Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать апелляцию "Сити" к УЕФА насчет отстранения от еврокубков на два сезона и штрафа в 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей.



На протяжении последних недель насчет будущего Де Брюйне ходили противоречивые слухи. Кто-то утверждает, что Кевин может покинуть "Этихад", другие источники сообщали, что 28-летний бельгиец заключит новый контракт, что бы ни случилось.



По мнению Мартинеса, будущее Де Брюйне все-таки зависит от вердикта CAS — как и от того, останется ли Хосеп Гвардиола главным тренером "горожан".



"Конечно, если "Манчестер Сити" будет дисквалифицирован, он учтет это при принятии решений".



"На протяжении последних лет он показывал, что счастлив быть там, где ему нравится и где он побеждает. Но я думаю, дисквалификация их клуба окажет огромное влияние на то, что произойдет".



"Что будет с главным тренером и что будет с будущим их проекта?"



"Кевин победитель. Думаю, он учтет все аспекты, когда будет принимать решение. Он учтет, будет ли отстранен клуб от Лиги Чемпионов, останется ли в клубе главный тренер, с которым у него великолепные отношения", — цитирует Мартинеса Manchester Evening News.