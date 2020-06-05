"Челси" вступил в переговоры по Чилуэллу

Бен Чилуэлл "Челси" начал переговоры о покупке левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.

Приобретение игрока в стартовый состав на левый фланг обороны является одним из приоритетов для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на летнее трансферное окно.

Накануне "Челси" совершил прорыв в переговорах по нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру и теперь готов сосредоточиться на согласовании трансфера Чилуэлла.

Как утверждают ESPN и Goal, клуб со "Стэмфорд Бридж" уже "активно работает" над переходом Чилуэлла, хотя лишь в январе "синим" было сказано, что Бен не продается.

Сам 23-летний англичанин заинтересован в переходе в "Челси", особенно после того, как "синие" сделали громкое заявление о намерениях, подписав Хакима Зийеша и практически оформив Вернера.

В данный момент "Лестер" хочет за Чилуэлла более 70 миллионов фунтов, и если "Челси" никак не удастся сбить цену, "синие" могут обратиться к более доступным вариантам в лице Николаса Тальяфико из "Аякса" и Алекса Теллеса из "Порту".


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2020 19:00

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  1. blueisthecolor 05.06.2020 19:44 # blueisthecolor
    ИМХО лучше Теллеса взять или Тагса того же. Больше 40 лямов за Чилуэлла платить не стоит.

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  2. tigerpool 05.06.2020 19:39 # tigerpool
    Хорошо усиливаются членсюки, это конечно радует. А то борьба за чемпик в этом сезоне никуда не годится. В АПЛ такого не должно быть

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  3. infamous 05.06.2020 19:10 # infamous
    Ливерпулю не нужен потому что

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