"Челси" вступил в переговоры по Чилуэллу
"Челси" начал переговоры о покупке левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.
Приобретение игрока в стартовый состав на левый фланг обороны является одним из приоритетов для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на летнее трансферное окно.
Накануне "Челси" совершил прорыв в переговорах по нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру и теперь готов сосредоточиться на согласовании трансфера Чилуэлла.
Как утверждают ESPN и Goal, клуб со "Стэмфорд Бридж" уже "активно работает" над переходом Чилуэлла, хотя лишь в январе "синим" было сказано, что Бен не продается.
Сам 23-летний англичанин заинтересован в переходе в "Челси", особенно после того, как "синие" сделали громкое заявление о намерениях, подписав Хакима Зийеша и практически оформив Вернера.
В данный момент "Лестер" хочет за Чилуэлла более 70 миллионов фунтов, и если "Челси" никак не удастся сбить цену, "синие" могут обратиться к более доступным вариантам в лице Николаса Тальяфико из "Аякса" и Алекса Теллеса из "Порту".
05.06.2020 19:00
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Последние комментарии:
ИМХО лучше Теллеса взять или Тагса того же. Больше 40 лямов за Чилуэлла платить не стоит.
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Хорошо усиливаются членсюки, это конечно радует. А то борьба за чемпик в этом сезоне никуда не годится. В АПЛ такого не должно быть
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Ливерпулю не нужен потому что
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