Барнс: "Если бы Клопп хотел Вернера, он бы заполучил его"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс призвал не воспринимать вероятный переход нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси" как трансферную неудачу для мерсисайдского клуба.

Напомним, накануне стало известно, что Вернер, которого на протяжении нескольких месяцев пресса упорно отправляла в "Ливерпуль", договорился о переходе в "Челси".



Барнс склонен считать, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не так сильно хотел Вернера, чтобы выкладывать 50 миллионов фунтов. В противном случае "Челси" бы не выдержал конкуренции с "Ливерпулем", убежден Джон.



"За пару последних лет мы убедились, что клуб доверяет Юргену Клоппу. Если бы Клопп хотел Вернера, он бы заполучил его. Он бы потребовал, чтобы клуб заплатил столько, сколько считает необходимым. Если он не чувствует, что игрок стоит этих денег, или есть другая причина, значит трансфера не будет".



"Поэтому, думаю, если бы "Ливерпуль" действительно его хотел, он бы скорее отправился в "Ливерпуль", чем в "Челси".



"Я не говорю, что он не является хорошим игроком, но Юрген Клопп решил, что не хочет его так уж отчаянно, чтобы платить запрашиваемую цену, и мы доверяем ему. Мы не должны чувствовать, что проиграли борьбу "Челси" — мы бы не проиграли ее, если бы Юрген Клопп достаточно сильно хотел игрока", — цитирует Барнса Goal.