Премьер-Лига опубликовала расписание на первые туры после паузы
Премьер-Лига опубликовала подробное расписание на три первых тура после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Из-за того, что в остатке сезона зрители не смогут приходить на стадионы, при составлении расписания Премьер-Лига должна была угодить и телевизионным компаниям, и фанатам.
Премьер-Лига постаралась максимально "размазать" матчи по дням недели, по возможности избежав наложения игр друг на друга. При этом трансляции 33 из оставшихся 92 поединков будут бесплатным на территории Британии — увидеть их можно будет по BBC, Pick (бесплатный канал Sky) и Amazon Prime.
Таким образом, остановленный в марте сезон 2019/20 официально возобновится в среду, 17 июня. В этот вечер состоятся два матча, ранее перенесенных из-за финала Кубка Лиги.
Если "Манчестер Сити" допустит осечку в этом перенесенном матче против "Арсенала", то "Ливерпуль" сможет оформить чемпионство четыре дня спустя против "Эвертона", в противном случае "красным" придется подождать домашней встречи с "Кристал Пэлас" 24 июня.
Подробное расписание
Среда, 17 июня
21:00 Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед (Sky Sports)
23:15 Манчестер Сити v Арсенал (Sky Sports)
Пятница, 19 июня
21:00 Норвич v Саутгемптон (Sky Sports/Pick)
23:15 Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед (Sky Sports)
Суббота, 20 июня
15:30 Уотфорд v Лестер (BT Sport)
18:00 Брайтон v Арсенал (BT Sport)
20:30 Вест Хэм v Вулверхэмптон (Sky Sports)
22:45 Борнмут v Кристал Пэлас (BBC)
Воскресенье, 21 июня
17:00 Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед (Sky Sports/Pick)
19:15 Астон Вилла v Челси (Sky Sports)
22:00 Эвертон v Ливерпуль (Sky Sports/Pick)*
*Стадион пока не определен
Понедельник, 22 июня
23:00 Манчестер Сити v Бернли (Sky Sports)
Вторник, 23 июня
21:00 Лестер v Брайтон (Sky Sports)
23:15 Тоттенхэм v Вест Хэм (Sky Sports)
Среда, 24 июня
21:00 Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед (Sky Sports/Pick)
21:00 Ньюкасл v Астон Вилла (BT Sport)
21:00 Норвич v Эвертон (BBC)
21:00 Вулверхэмптон v Борнмут (BT Sport)
23:15 Ливерпуль v Кристал Пэлас (Sky Sports)
Четверг, 25 июня
21:00 Бернли v Уотфорд (Sky Sports/Pick)
21:00 Саутгемптон v Арсенал (Sky Sports)
23:15 Челси v Манчестер Сити (BT Sport)
Суббота, 27 июня
15:30 Астон Вилла v Вулверхэмптон (BT Sport)
Воскресенье, 28 июня
19:30 Уотфорд v Саутгемптон (Sky Sports/Pick)
Понедельник, 29 июня
23:00 Кристал Пэлас v Бернли (Amazon Prime Video)
Вторник, 30 июня
23:15 Брайтон v Манчестер Юнайтед (Sky Sports/Pick)
Среда, 1 июля
21:00 Арсенал v Норвич (BT Sport)
21:00 Борнмут v Ньюкасл (Sky Sports/Pick)
21:00 Эвертон v Лестер (Sky Sports)
23:15 Вест Хэм v Челси (Sky Sports)
Четверг, 2 июля
21:00 Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм (Sky Sports)
23:15 Манчестер Сити v Ливерпуль (Sky Sports)*
*Стадион пока не определен
Время указано московское.
05.06.2020 17:00
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Последние комментарии:
бляяя, какое же это орево)
https://youtu.be/D65AYLs9vVQ
(ответить)
Вуахахах
Гейклуб аснл износилуют в первом же матче))
(ответить)
не Вернера, не чемпика. по итогу ещё и Мане какогонить продадут, дабы концы с концами свести. норм янки очередной клуб апл развалили, теперь пульку:))
(ответить)
Футбол без зрителей. В это время весь Лондон забит протестующими
(ответить)
Мне 24 года, меня только что подписали действующий чемпион Европы и это прочно сидит у меня в голове. В частности, я купил себе Астон Мартин и еду по району Хейл Барнс в Манчестере с опущенными окнами, солнцезащитными очками, локтем на подоконнике, рулевым управлением двумя пальцами и музыкой в стиле спид-гараж, вырывающейся из стерео-системы.
А ведь я даже не люблю спид-гараж, о чем мы поговорим позже. Я, конечно, не уверен, что мне нравится и эта машина. Маленький голосок где-то глубоко во мне продолжает говорить мне, что Астон Мартин — на самом деле не я, но более громкий голос говорит мне, что для игрока сборной Англии, выступающего за «Ливерпуль», старые правила больше не применяются. Большой голос: Питер, ты никогда не выглядел круче. Маленький голос: Питер, ты чудовищный идиот. И поэтому я езжу туда-сюда, пытаясь убедить себя, что я похож на одного из актеров Стива МакКуина или Даниэла Крейга, игнорируя старого Питера, говорящего мне, что я стал тем, кем я поклялся никогда не быть. Я останавливаюсь на светофоре и рядом со мной останавливается машина с Роем Кином за рулем.
Ах, вот этот человек, который понимает мою ауру. Фантастический футболист, победитель нескольких титулов Лиги, Кубков Англии и Кубков Лиги, а также Лиги чемпионов, капитан и сердце «Манчестер Юнайтед» в самый успешный период в его истории. Я киваю ему. Я ему подмигиваю. Я даже могу показать на него указательным пальцем, одновременно при этом щелкнув пальцами. Все это как бы говорит, ты и я, а, Рой? Та же игра, тот же уровень. Мы в этом вместе. Соперники, но все же друзья, которые просто не встречались раньше. Все хорошо, Рой?
Он глядит на меня. Даже сквозь солнцезащитные очки я не могу не увидеть отвращение на его лице. Как будто он смотрит на что-то, что только что выпало из задницы его собаки Триггса. Он качает головой и смотрит на дорогу вперед. Я застыл в своей позе, улыбка сползает с моего лица и когда меняется цвет светофора и он уезжает без оглядки, я остаюсь там с включенным ручным тормозом и ужасным осознанием: о Боже, я стал одним из этих звездюков.
Я продал Астон Мартин на следующий день. Получил за него 25 тыс. фунтов стерлингов и считал себя счастливчиком. Все из-за Роя Кина — Роя, как моей отсутствующей совести, Роя как духовного наставника современного футболиста.
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Норм так месяц сплошного футбола. Жаль, что без зрителей конечно. Бундеслигу смотрю с самого возобновления, но привыкнуть всё равно не могу.
(ответить)
Ян-Оге Фьортофт: «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Вернера по финансовым причинам»
Бывший форвард сборной Норвегии Ян-Оге Фьортофт, работающий журналистом на канале Viasport, высказался о будущем нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.
«Мне сообщили, что «Ливерпуль» вышел из «сделки по Вернеру» по «финансовым причинам».
Затем представители Вернера обратились к «Челси», который, конечно, подарил Тимо контейнер с деньгами и позицию в команде.
Клубам все еще остается согласовать сумму трансфера», – написал Фьортофт в твиттере.
Напомним, ранее стало известно, что Вернер близок к переходу в «Челси», где будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.
Вернер провел 29 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги, в которых забил 25 голов. Он на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Германии.
Орууу
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Пздц сегодня у пенсов крышу сорвало, кто только не повылазил на новостях про Вернера. А сколько хуйни понаписали - просто эпик! Узнаю прежних пенсов, скучно было без их фантазий.
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с одной стороны просто невъебенно, что каждый день будут игры, но с другой сук, наша первая игра аж на 4 день поставлена. Надо бы сгонять хотя бы одну таварку к этому времени.
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https://twitter.com/FrankKhalidUK/status/1268911451130916867
кто это с фапли, признавайтесь
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Джузеппе Рейна подписывает контракт с «Арминией» из Билефельда и оговаривает, что хочет, чтобы клуб строил ему дом на каждый год своего контракта, не указав размер собственности. Вместо этого получал дом из конструктора Лего в течение трех лет.
высшка.
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побыстрее бы стартовал сезон, так хочется посмотреть на связку Зиеш-Вернер-Пуля пи3дец....
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ЛЕМАР
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