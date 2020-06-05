Премьер-Лига опубликовала расписание на первые туры после паузы

Премьер-Лига опубликовала подробное расписание на три первых тура после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Из-за того, что в остатке сезона зрители не смогут приходить на стадионы, при составлении расписания Премьер-Лига должна была угодить и телевизионным компаниям, и фанатам.



Премьер-Лига постаралась максимально "размазать" матчи по дням недели, по возможности избежав наложения игр друг на друга. При этом трансляции 33 из оставшихся 92 поединков будут бесплатным на территории Британии — увидеть их можно будет по BBC, Pick (бесплатный канал Sky) и Amazon Prime.



Таким образом, остановленный в марте сезон 2019/20 официально возобновится в среду, 17 июня. В этот вечер состоятся два матча, ранее перенесенных из-за финала Кубка Лиги.



Если "Манчестер Сити" допустит осечку в этом перенесенном матче против "Арсенала", то "Ливерпуль" сможет оформить чемпионство четыре дня спустя против "Эвертона", в противном случае "красным" придется подождать домашней встречи с "Кристал Пэлас" 24 июня.



Подробное расписание



Среда, 17 июня

21:00 Астон Вилла v Шеффилд Юнайтед (Sky Sports)

23:15 Манчестер Сити v Арсенал (Sky Sports)



Пятница, 19 июня

21:00 Норвич v Саутгемптон (Sky Sports/Pick)

23:15 Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед (Sky Sports)



Суббота, 20 июня

15:30 Уотфорд v Лестер (BT Sport)

18:00 Брайтон v Арсенал (BT Sport)

20:30 Вест Хэм v Вулверхэмптон (Sky Sports)

22:45 Борнмут v Кристал Пэлас (BBC)



Воскресенье, 21 июня

17:00 Ньюкасл v Шеффилд Юнайтед (Sky Sports/Pick)

19:15 Астон Вилла v Челси (Sky Sports)

22:00 Эвертон v Ливерпуль (Sky Sports/Pick)*

*Стадион пока не определен



Понедельник, 22 июня

23:00 Манчестер Сити v Бернли (Sky Sports)



Вторник, 23 июня

21:00 Лестер v Брайтон (Sky Sports)

23:15 Тоттенхэм v Вест Хэм (Sky Sports)



Среда, 24 июня

21:00 Манчестер Юнайтед v Шеффилд Юнайтед (Sky Sports/Pick)

21:00 Ньюкасл v Астон Вилла (BT Sport)

21:00 Норвич v Эвертон (BBC)

21:00 Вулверхэмптон v Борнмут (BT Sport)

23:15 Ливерпуль v Кристал Пэлас (Sky Sports)



Четверг, 25 июня

21:00 Бернли v Уотфорд (Sky Sports/Pick)

21:00 Саутгемптон v Арсенал (Sky Sports)

23:15 Челси v Манчестер Сити (BT Sport)



Суббота, 27 июня

15:30 Астон Вилла v Вулверхэмптон (BT Sport)



Воскресенье, 28 июня

19:30 Уотфорд v Саутгемптон (Sky Sports/Pick)



Понедельник, 29 июня

23:00 Кристал Пэлас v Бернли (Amazon Prime Video)



Вторник, 30 июня

23:15 Брайтон v Манчестер Юнайтед (Sky Sports/Pick)



Среда, 1 июля

21:00 Арсенал v Норвич (BT Sport)

21:00 Борнмут v Ньюкасл (Sky Sports/Pick)

21:00 Эвертон v Лестер (Sky Sports)

23:15 Вест Хэм v Челси (Sky Sports)



Четверг, 2 июля

21:00 Шеффилд Юнайтед v Тоттенхэм (Sky Sports)

23:15 Манчестер Сити v Ливерпуль (Sky Sports)*

*Стадион пока не определен



Время указано московское.