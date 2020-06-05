Хуанма Лильо станет новым ассистентом Гвардиолы

Новым ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы должен стать Хуанма Лильо.

Напомним, Гвардиола находился в поисках ближайшего помощника с декабря, когда отпустил в "Арсенал" Микеля Артету. Все эти месяцы в качестве правой руки Хосепа выступал Родольфо Боррель, тренер первой команды.



Однако Daily Mail стало известно, что новым ассистентом Гвардиолы в "Сити" станет 54-летний испанец Лильо, которого Хосеп считает своим наставником.



Гвардиола даже недолго играл у Лильо в Мексике в 2006, но знакомы они друг с другом с 90-х годов и имеют похожую футбольную философию и общего кумира в лице Йохана Кройфа.



Прямо сейчас Лильо возглавляет "Циндао Хайню", но этим летом покидает китайский клуб. До этого Хуанма поработал во множестве стран и клубов, начав свою тренерскую карьеру еще в 80-х годах.