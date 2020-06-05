Парлор призвал "Арсенал" продать Обамеянга, если тот не подпишет новый контракт

Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что лондонскому клубу следует продать Пьер-Эмерика Обамеянга, если нападающий не подпишет новый контракт.

Сейчас у Обамеянга остается всего 12 месяцев по действующему контракту с "Арсеналом", а заключение новой сделки выглядит маловероятным.



Несмотря на то, что Обамеянг забил 61 гол в 97 матчах за "канониров", Парлор считает неправильным сохранить габонца еще на год, чтобы затем отпустить безо всякой компенсации.



"Думаю, вы должны продать его, если он не подпишет контракт, а затем использовать эти деньги, чтобы заменить его кем-нибудь. Если игрок не хочет остаться, удержать его очень сложно".



"Им предстоит принять больше решение, но я не знаю, какого рода деньги можно будет за него выручить, если он не захочет остаться. Если вы получите хорошую компенсацию, тогда нужно будет постараться заменить его".



"Это сложно, но подобное случается в каждом клубе, когда игрок вступает в заключительный год по своему контракту".



"Я молюсь, чтобы он хотел остаться и чтобы "Арсенал" смог заключить новый контракт, сохранив его на следующие два-три года для Микеля Артеты".



"Это зависит в том числе и от главного тренера. Это зависит от того, ладят ли они друг с другом, чувствует ли игрок, что клуб движется вперед".



"Клубу нужно принять большое решение, но я надеюсь, он останется", — сообщил Парлор talkSPORT.