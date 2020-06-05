"Ливерпуль" уступит Вернера "Челси" без борьбы

Тимо Вернер "Ливерпуль" не будет пытаться помешать переходу нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси".

Накануне стало известно, что Вернер согласовал контракт с "Челси", где будет получать 200 тысяч фунтов в неделю — втрое больше, чем имеет в Лейпциге.

Болельщики "синих" резонно опасались, что "Ливерпуль" может попытаться перехватить Вернера в последний момент — Тимо не делал секрета из того, что "красные" являются его приоритетом.

Однако Liverpool Echo и Evening Standard утверждают, что таких намерений у "Ливерпуля" нет — впрочем, как и у "Манчестер Юнайтед", который планирует потратиться на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Юрген Клопп и "Ливерпуль" действительно были заинтересованы в Вернере, но с "РБ Лейпциг" по этому поводу никогда не контактировали. Да и тратить 50 млн. фунтов на игрока, которому не гарантировано место в стартовом составе, на "Энфилде" считают неразумным.

Добавим, что "Челси" должен окончательно оформить приобретение 24-летнего игрока сборной Германии на следующей неделе.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2020 14:00

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  1. gerrard08 05.06.2020 14:58 # gerrard08
    Ахаха, пенсы решили сблефовать сделав бит и надеясь, что лфк в панике перебьют, как какой нибудь скам, и возьмет себе этот неликвид за оверпрайс, а в итоге лфк с покерфейсом, в альфа стиле, отскочил от этого нонейма. Просто бизнес спейс икс.

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  2. pamir 05.06.2020 14:47 # pamir
    Вот она реальная причина почему он не перешел в Ливерпуль, так как конкретного предложение не поступало с Энфилда (для особых тупых болелов Шелси - НЕпоступало). Он ХОТЕЛ в Ливерпуль, но перешел туда откуда поступило предложение.

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  3. tigerpool 05.06.2020 14:44 # tigerpool
    членси был вовсе 3 вариантом, а они ебутся прям друг с другом от счастья

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  4. chr1s8rown 05.06.2020 14:33 # chr1s8rown
    Лучше потратит на кулибали и одно универсального апз игрока типа хаверц

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  5. mrmagd 05.06.2020 14:31 # mrmagd
    подумали, взвесили, пример Кейта, дорогие лавочники выходят...

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  6. superglor 05.06.2020 14:25 # superglor
    Не знаю че там пенсы радуются. Не потянул по уровню основу ЛФК только поэтому пошел в Шестьнольси.

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  7. jack-4poker 05.06.2020 14:09 # jack-4poker
    Хахахабля

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