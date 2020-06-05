"Ливерпуль" уступит Вернера "Челси" без борьбы
"Ливерпуль" не будет пытаться помешать переходу нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси".
Накануне стало известно, что Вернер согласовал контракт с "Челси", где будет получать 200 тысяч фунтов в неделю — втрое больше, чем имеет в Лейпциге.
Болельщики "синих" резонно опасались, что "Ливерпуль" может попытаться перехватить Вернера в последний момент — Тимо не делал секрета из того, что "красные" являются его приоритетом.
Однако Liverpool Echo и Evening Standard утверждают, что таких намерений у "Ливерпуля" нет — впрочем, как и у "Манчестер Юнайтед", который планирует потратиться на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Юрген Клопп и "Ливерпуль" действительно были заинтересованы в Вернере, но с "РБ Лейпциг" по этому поводу никогда не контактировали. Да и тратить 50 млн. фунтов на игрока, которому не гарантировано место в стартовом составе, на "Энфилде" считают неразумным.
Добавим, что "Челси" должен окончательно оформить приобретение 24-летнего игрока сборной Германии на следующей неделе.
05.06.2020 14:00
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Ахаха, пенсы решили сблефовать сделав бит и надеясь, что лфк в панике перебьют, как какой нибудь скам, и возьмет себе этот неликвид за оверпрайс, а в итоге лфк с покерфейсом, в альфа стиле, отскочил от этого нонейма. Просто бизнес спейс икс.
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Вот она реальная причина почему он не перешел в Ливерпуль, так как конкретного предложение не поступало с Энфилда (для особых тупых болелов Шелси - НЕпоступало). Он ХОТЕЛ в Ливерпуль, но перешел туда откуда поступило предложение.
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членси был вовсе 3 вариантом, а они ебутся прям друг с другом от счастья
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Лучше потратит на кулибали и одно универсального апз игрока типа хаверц
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подумали, взвесили, пример Кейта, дорогие лавочники выходят...
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Не знаю че там пенсы радуются. Не потянул по уровню основу ЛФК только поэтому пошел в Шестьнольси.
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Хахахабля
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