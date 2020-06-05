"Ливерпуль" уступит Вернера "Челси" без борьбы

"Ливерпуль" не будет пытаться помешать переходу нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси".

Накануне стало известно, что Вернер согласовал контракт с "Челси", где будет получать 200 тысяч фунтов в неделю — втрое больше, чем имеет в Лейпциге.



Болельщики "синих" резонно опасались, что "Ливерпуль" может попытаться перехватить Вернера в последний момент — Тимо не делал секрета из того, что "красные" являются его приоритетом.



Однако Liverpool Echo и Evening Standard утверждают, что таких намерений у "Ливерпуля" нет — впрочем, как и у "Манчестер Юнайтед", который планирует потратиться на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.



Юрген Клопп и "Ливерпуль" действительно были заинтересованы в Вернере, но с "РБ Лейпциг" по этому поводу никогда не контактировали. Да и тратить 50 млн. фунтов на игрока, которому не гарантировано место в стартовом составе, на "Энфилде" считают неразумным.



Добавим, что "Челси" должен окончательно оформить приобретение 24-летнего игрока сборной Германии на следующей неделе.