Мусса Дженепо хочет стать "новым Мане"

Вингер "Саутгемптона" Мусса Дженепо заявил, что хочет стать "новым Садио Мане" — или даже лучше.

Прошлым летом Дженепо перебрался к "святым" из льежского "Стандарта" за 14 миллионов фунтов и в своем дебютном сезоне на "Сент-Мэри" забил два гола и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



В качестве своего кумира 21-летний малиец называет именно Мане, который в свое время использовал "Саутгемптон" как трамплин на пути к званию одного из лучших атакующих игроков мира.



"Садио является большим источником вдохновения для меня. Мне он нравится, он очень большой игрок".



"Но, думаю, я могу стать лучше, чем он, если буду упорно работать. Садио очень большой игрок, а я молод и должен многому научиться".



"Время покажет. Я буду стараться изо всех сил, чтобы стать новым Садио Мане", — сообщил Дженепо talkSPORT.