Клубы Премьер-Лиги утвердили использование нейтральных полей

Клубы Премьер-Лиги достигли принципиальной договоренности о переносе ряда матчей повышенного риска на нейтральные поля.

Напомним, изначально британское правительство хотело, чтобы все оставшиеся 92 матча этого сезона Премьер-Лиги были сыграны на нейтральных полях.



Против этого выступили аутсайдеры — и были неожиданно поддержаны остальными участниками дивизиона. Никто из клубов Премьер-Лиги не пожелал лишиться фактора домашнего стадиона, пускай и без зрителей.



У местных полицейских управлений не возникло особых нареканий насчет использования клубами своих стадионов, однако отдельные матчи все же были признаны рискованными в плане потенциального скопления фанатов, вопреки запретам правительства.



Количество таких матчей может составить не более четырех или пяти, и их окончательный список утвердит полиция. И накануне, как утверждает The Independent, клубы Премьер-Лиги согласились, что в исключительных случаях использование нейтральных полей неизбежно.



В то же время клубы Премьер-Лиги пока не достигли компромисса, как подвести итоги этого сезона, если кампания по какой-либо причине не будет полностью завершена — идея высчитывать среднее количество набранных очков за матч непопулярна среди аутсайдеров, которые предпочитают отменить вылет.



Добавим, что сезон Премьер-Лиги планируется возобновить 17 июня. Команды уже приступили к полноценным тренировкам и получили разрешение играть товарищеские матчи при соблюдении протоколов безопасности.