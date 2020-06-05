"Байер: "Будущее Хаверца не определено"

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес признался, что в Леверкузене не уверены, смогут ли сохранить полузащитника Кая Хаверца.

Накануне появилась информация, что Хаверц открыт к переезду за рубеж уже в это трансферное окно, несмотря на свой юный возраст. Сообщалось, что Кай находит привлекательной возможность присоединиться к "Манчестер Юнайтед".



20-летний немец забил уже 15 голов за "Байер" в этом сезоне, включая пять в четырех матчах после коронавирусной паузы, поэтому Рольфес не удивлен интересом других клубов к Хаверцу и совсем не исключает уход Кая.



"Мы пока не знаем, что случится с Каем. Мы лишь знаем, что большие клубы Германии и Европы охотятся за ним и что он способен играть везде".



"Он великолепный игрок, а "Бавария" много лет охотится за лучшими немецкими талантами, но нам нужно подождать. Есть много факторов, и его будущее совершенно не определено".



"У Кая есть контракт до 2022 года, и мы спокойны. Я лишь могу сказать, что люблю его, и мне нравится наблюдать за его игрой. Я бы хотел как можно дольше видеть его в футболке "Байера".



"У меня нет предпочтений, если мы говорим о других командах. Он будет одним из главных доминаторов в футболе в следующие 10 лет", — сообщил Рольфес Marca.