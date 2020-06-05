Педро изучает предложение "Валенсии"

Вингер "Челси" Педро получил предложение вернуться на родину, присоединившись к "Валенсии".

Как известно, контракт Педро истекает уже в конце этого месяца. 32-летний испанец поможет "синим" доиграть сезон, но затем, вероятно, уйдет — Фрэнк Лэмпард этому препятствовать не будет.



Естественно, возможность подписать такого опытного и титулованного игрока безо всякой компенсации заинтересовала многие клубы Европы, особенно "Рому", но сам Педро предпочитает вернуться в родную Испанию.



Ранее Педро интересовались "Реал Бетис" и "Севилья" из Ла Лиги, а теперь в борьбе за экс-игрока "Барселоны" появился новый фаворит, и это "Валенсия", утверждает Daily Star.



Добавим, что в августе 2015 "Челси" заплатил 21 миллион фунтов "Барселоне за Педро, который с тех пор выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы. В этом сезоне испанец забил два гола и отдал три результативные передачи в 18 матчах с учетом всех соревнований.