Педро изучает предложение "Валенсии"

Педро Вингер "Челси" Педро получил предложение вернуться на родину, присоединившись к "Валенсии".

Как известно, контракт Педро истекает уже в конце этого месяца. 32-летний испанец поможет "синим" доиграть сезон, но затем, вероятно, уйдет — Фрэнк Лэмпард этому препятствовать не будет.

Естественно, возможность подписать такого опытного и титулованного игрока безо всякой компенсации заинтересовала многие клубы Европы, особенно "Рому", но сам Педро предпочитает вернуться в родную Испанию.

Ранее Педро интересовались "Реал Бетис" и "Севилья" из Ла Лиги, а теперь в борьбе за экс-игрока "Барселоны" появился новый фаворит, и это "Валенсия", утверждает Daily Star.

Добавим, что в августе 2015 "Челси" заплатил 21 миллион фунтов "Барселоне за Педро, который с тех пор выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы. В этом сезоне испанец забил два гола и отдал три результативные передачи в 18 матчах с учетом всех соревнований.


Метки Валенсия, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2020 10:00

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  1. osivori 05.06.2020 10:38 # osivori
    оставить, всенепременно оставить, парень скромный, воспитанный, мастеровитый, не ноющий, руками не семафорящий, за жирный контракт условий не ставящий, уважающий клуб, в игре и тренировках себя не щадящий, оставить, он еще решающие голики шутихи положит, так что стэмфорд от восторга лопнет а воротчик и защитники соперника застынут с раззявлеными ртами

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