Педро изучает предложение "Валенсии"
Вингер "Челси" Педро получил предложение вернуться на родину, присоединившись к "Валенсии".
Как известно, контракт Педро истекает уже в конце этого месяца. 32-летний испанец поможет "синим" доиграть сезон, но затем, вероятно, уйдет — Фрэнк Лэмпард этому препятствовать не будет.
Естественно, возможность подписать такого опытного и титулованного игрока безо всякой компенсации заинтересовала многие клубы Европы, особенно "Рому", но сам Педро предпочитает вернуться в родную Испанию.
Ранее Педро интересовались "Реал Бетис" и "Севилья" из Ла Лиги, а теперь в борьбе за экс-игрока "Барселоны" появился новый фаворит, и это "Валенсия", утверждает Daily Star.
Добавим, что в августе 2015 "Челси" заплатил 21 миллион фунтов "Барселоне за Педро, который с тех пор выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы. В этом сезоне испанец забил два гола и отдал три результативные передачи в 18 матчах с учетом всех соревнований.
05.06.2020 10:00
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оставить, всенепременно оставить, парень скромный, воспитанный, мастеровитый, не ноющий, руками не семафорящий, за жирный контракт условий не ставящий, уважающий клуб, в игре и тренировках себя не щадящий, оставить, он еще решающие голики шутихи положит, так что стэмфорд от восторга лопнет а воротчик и защитники соперника застынут с раззявлеными ртами
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