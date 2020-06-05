"Тоттенхэм" передумал брать Коутиньо в аренду

"Тоттенхэм" отбросил мысли насчет аренды полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Этим летом "Барселона" готова продать Коутиньо за 80 миллионов фунтов, однако экономический кризис делает уход Филиппе в аренду гораздо более вероятным сценарием.



Сам Коутиньо настроен вернуться в Премьер-Лигу, где он некогда блистал в составе "Ливерпуля", и "Тоттенхэм" назывался одним из фаворитов в борьбе за 27-летнего игрока сборной Бразилии.



Однако Mundo Deportivo утверждает, что сейчас "Тоттенхэм" вышел из борьбы за Коутиньо, за сезон аренды которого "Барселона" хочет 9 млн. фунтов.



Дело в том, что зарплата Коутиньо составляет 250 тыс. фунтов — немыслимые по меркам "шпор" деньги. В Северном Лондоне опасаются, что приход такого игрока, даже на правах аренды, вызовет раскол в раздевалке и создаст проблемы при продлении контрактов с имеющимися футболистами.



Добавим, среди прочих претендентов на Коутиньо ранее назывались "Челси", "Арсенал" и "Ньюкасл".