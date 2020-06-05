Ловрен: "Всегда готов показать свое мастерство"
Защитник Деян Ловрен заверил в своей преданности "Ливерпулю", несмотря на отсутствие регулярной игровой практики.
В этом сезоне Ловрен провел только 14 матчей за "красных" с учетом всех соревнований, проигрывая конкуренцию на своей позиции не только Виргилу Ван Дейку, но также Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.
Деяна регулярно связывают с отъездом из "Ливерпуля", однако 30-летний хорват об этом не думает и полностью сосредоточен на выступлении за "красных".
"Это своего рода проверка для меня. Но в такие моменты, думаю, ты должен еще сильнее поддерживать команду, демонстрируя свои качества, даже если ты не выходишь в стартовом составе".
"На следующий день после матча ты должен выкладываться без остатка на тренировке, просто из уважения к своим партнерам по команде".
"Конечно, это не самый радостный момент для меня, когда я на лавке, но таково решение главного тренера. Я уважаю его решения и всегда был парнем, который трудится на 200 процентов за кулисами".
"Это просто часть футбола. Было бы славно, если бы могли играть сразу 20 игроков, но в команде только 11 мест. Кто в лучшей форме, тот и играет, и это вполне справедливо".
"Я всегда готов. Если кто-нибудь получает травму и уходит с поля, я всегда готов вступить в игру и показать свое мастерство. Думаю, я подтвердил это в прошлом сезоне, когда Джо Гомес и Жоэль Матип были травмированы. Я выходил и играл".
"Моя цель — играть и выигрывать как можно больше трофеев. Но в данный момент я просто сосредоточен на том, чтобы выиграть следующие два матча и стать чемпионами. После этого мы посмотрим", — сообщил Ловрен Sky Sports.
05.06.2020 08:00
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Пидрос, уже 2 неделю монтирую видео с его ляпами и косяками, там хронометража мин на 40. Мастерство свое блять.
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КОРОЛЬ!!!
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Его бы в старт на последние 9 матчей. В следующем году 31ю годовщину отпраздновали бы
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манки, пенсы и голубые все ждем от него мастерство
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