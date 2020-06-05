Ловрен: "Всегда готов показать свое мастерство"

Защитник Деян Ловрен заверил в своей преданности "Ливерпулю", несмотря на отсутствие регулярной игровой практики.

В этом сезоне Ловрен провел только 14 матчей за "красных" с учетом всех соревнований, проигрывая конкуренцию на своей позиции не только Виргилу Ван Дейку, но также Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



Деяна регулярно связывают с отъездом из "Ливерпуля", однако 30-летний хорват об этом не думает и полностью сосредоточен на выступлении за "красных".



"Это своего рода проверка для меня. Но в такие моменты, думаю, ты должен еще сильнее поддерживать команду, демонстрируя свои качества, даже если ты не выходишь в стартовом составе".



"На следующий день после матча ты должен выкладываться без остатка на тренировке, просто из уважения к своим партнерам по команде".



"Конечно, это не самый радостный момент для меня, когда я на лавке, но таково решение главного тренера. Я уважаю его решения и всегда был парнем, который трудится на 200 процентов за кулисами".



"Это просто часть футбола. Было бы славно, если бы могли играть сразу 20 игроков, но в команде только 11 мест. Кто в лучшей форме, тот и играет, и это вполне справедливо".



"Я всегда готов. Если кто-нибудь получает травму и уходит с поля, я всегда готов вступить в игру и показать свое мастерство. Думаю, я подтвердил это в прошлом сезоне, когда Джо Гомес и Жоэль Матип были травмированы. Я выходил и играл".



"Моя цель — играть и выигрывать как можно больше трофеев. Но в данный момент я просто сосредоточен на том, чтобы выиграть следующие два матча и стать чемпионами. После этого мы посмотрим", — сообщил Ловрен Sky Sports.