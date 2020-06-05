"Юнайтед" отказался от покупки нападающего
Продлив аренду Одиона Игало, "Манчестер Юнайтед" решил отказаться от покупки нападающего этим летом.
Напомним, "красные дьяволы" находились в поисках забивного нападающего с прошлого лета, когда они продали в "Интер" Ромелу Лукаку.
В январе "Юнайтед" вплотную приблизился к тому, чтобы обрести бомбардира, но Эрлинг Бреут Холанд неожиданно отверг интерес Оле Гуннара Сульшера и отправился из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию".
С тех пор с переходом в "Юнайтед" связывали многих нападающих Европы, включая Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Муссу Дембеле из "Лиона", однако ESPN стало известно, что "дьяволы" воздержатся от дорогостоящей покупки бомбардира.
Сульшер вполне доволен своим подбором игроком — помимо Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда, теперь он до конца января может полагаться на 30-летнего Игало.
05.06.2020 07:00
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