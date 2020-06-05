"Юнайтед" отказался от покупки нападающего

Продлив аренду Одиона Игало, "Манчестер Юнайтед" решил отказаться от покупки нападающего этим летом.

Напомним, "красные дьяволы" находились в поисках забивного нападающего с прошлого лета, когда они продали в "Интер" Ромелу Лукаку.



В январе "Юнайтед" вплотную приблизился к тому, чтобы обрести бомбардира, но Эрлинг Бреут Холанд неожиданно отверг интерес Оле Гуннара Сульшера и отправился из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию".



С тех пор с переходом в "Юнайтед" связывали многих нападающих Европы, включая Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Муссу Дембеле из "Лиона", однако ESPN стало известно, что "дьяволы" воздержатся от дорогостоящей покупки бомбардира.



Сульшер вполне доволен своим подбором игроком — помимо Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда, теперь он до конца января может полагаться на 30-летнего Игало.