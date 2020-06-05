Светская хроника за пятницу
"Ливерпуль" уступит Тимо Вернера без боя. Рауль Хименес доступен всего за 18 миллионов фунтов. Жозе Моуриньо хочет Курта Зума. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Ливерпуль" не будет препятствовать переходу нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси". (Evening Standard)
"Ливерпуль" хочет купить атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло и может использовать своего защитника Деяна Ловрена в качестве разменной монеты. (Il Sussidiario)
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес, который интересен "Манчестер Юнайтед", "Ювентусу" и "Реалу", может быть доступен для трансфера всего за 18 миллионов фунтов. (TuttoJuve)
"Юнайтед" готов выслушать предложения насчет защитника Криса Смоллинга. (Evening Standard)
Нападающий "Бенфики" Карлуш Винисиус находится на радаре у "Вулверхэмптона". (Record)
"Манчестер Сити" установил контакт с оцениваемым в 45 млн. фунтов полузащитником "Милана" Исмаэлем Беннасером. (The Sun)
"Арсенал" проявил интерес к алжирскому вингеру "Брентфорда" Саиду Бенрахме, которого ранее сватали в "Челси". (Foot Mercato)
"Арсенал" может продать защитника Кирана Тирни этим летом. (Daily Express)
"Челси" лидирует в борьбе за вундеркинда "Сантоса" Каю Жоржи. (Gazzetta dello Sport)
"Интер" готов выкупить вингера Виктора Мосеса, если "Челси" понизит свою цену в 11 млн. фунтов. (Calciomercato)
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет заполучить защитника "Челси" Курта Зума. (RMC Sport)
В "Тоттенхэме" ожидают, что защитник Ян Вертонген уйдет из клуба только по завершении сезона. (Evening Standard)
Нападающий Лорен Морон отверг интерес "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас", решив заключить новый контракт с "Реал Бетис". (Canal Sur Radio)
Полузащитник Мэтти Лонгстафф не тренировался с "Ньюкаслом" на этой неделе, продолжая обдумывать предложение "Удинезе". (Dail Mail)
Другое
Премьер-Лига сообщила главным тренерам, что тем придется ограничить предматчевые собрания 15 минутами, а игроки будут заходить в раздевалку группами. (The Telegraph)
Клубы Премьер-Лиги выразят благодарность Национальной службе здравоохранения с помощью специального знака в виде сердца на своих формах. (Daily Mail)
"Ливерпуль" может оформить чемпионство в Премьер-Лиге в дерби против "Эвертона" 21 июня или в матче против "Кристал Пэлас" 24 июня. (Daily Mail)
Клубы Лиги Один, вероятно, проголосуют за то, чтобы не доигрывать этот сезон. (The Independent)
30-летний нападающий "Юнайтед" Одион Игало может вернуться в сборную Нигерии. (Goal)
Азиатская компания Next Leader Fund LP завершила приобретение "Уигана". (Sky Sports)
05.06.2020 06:00
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Последние комментарии:
30-летний нападающий "Юнайтед" Одион Игало может вернуться в сборную Нигерии.
Вот что МЮ животворящий делает. Не зря это лучший клуб Англии.
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"Ливерпуль" может стать чемпионом через пять дней
09.03.2020 14:00
http://fapl.ru/posts/77173/?c=1
Прошло 3 месяца, Ливерпуль до сих пор не стал чемпионом. Это самое эпичное обоссывание всех надежд на титул за всю историю не просто Премьер-Лиги, а вообще всего английского да и мирового футбола.
Какой просер пригородными 8 очков в 6 матчах, детский лепет просто по сравнению с этим.
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