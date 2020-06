Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" уступит Тимо Вернера без боя. Рауль Хименес доступен всего за 18 миллионов фунтов. Жозе Моуриньо хочет Курта Зума. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ливерпуль" не будет препятствовать переходу нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси". (Evening Standard)



"Ливерпуль" хочет купить атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло и может использовать своего защитника Деяна Ловрена в качестве разменной монеты. (Il Sussidiario)



Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес, который интересен "Манчестер Юнайтед", "Ювентусу" и "Реалу", может быть доступен для трансфера всего за 18 миллионов фунтов. (TuttoJuve)



"Юнайтед" готов выслушать предложения насчет защитника Криса Смоллинга. (Evening Standard)



Нападающий "Бенфики" Карлуш Винисиус находится на радаре у "Вулверхэмптона". (Record)



"Манчестер Сити" установил контакт с оцениваемым в 45 млн. фунтов полузащитником "Милана" Исмаэлем Беннасером. (The Sun)



"Арсенал" проявил интерес к алжирскому вингеру "Брентфорда" Саиду Бенрахме, которого ранее сватали в "Челси". (Foot Mercato)



"Арсенал" может продать защитника Кирана Тирни этим летом. (Daily Express)



"Челси" лидирует в борьбе за вундеркинда "Сантоса" Каю Жоржи. (Gazzetta dello Sport)



"Интер" готов выкупить вингера Виктора Мосеса, если "Челси" понизит свою цену в 11 млн. фунтов. (Calciomercato)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет заполучить защитника "Челси" Курта Зума. (RMC Sport)



В "Тоттенхэме" ожидают, что защитник Ян Вертонген уйдет из клуба только по завершении сезона. (Evening Standard)



Нападающий Лорен Морон отверг интерес "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас", решив заключить новый контракт с "Реал Бетис". (Canal Sur Radio)



Полузащитник Мэтти Лонгстафф не тренировался с "Ньюкаслом" на этой неделе, продолжая обдумывать предложение "Удинезе". (Dail Mail)



Другое



Премьер-Лига сообщила главным тренерам, что тем придется ограничить предматчевые собрания 15 минутами, а игроки будут заходить в раздевалку группами. (The Telegraph)



Клубы Премьер-Лиги выразят благодарность Национальной службе здравоохранения с помощью специального знака в виде сердца на своих формах. (Daily Mail)



"Ливерпуль" может оформить чемпионство в Премьер-Лиге в дерби против "Эвертона" 21 июня или в матче против "Кристал Пэлас" 24 июня. (Daily Mail)



Клубы Лиги Один, вероятно, проголосуют за то, чтобы не доигрывать этот сезон. (The Independent)



30-летний нападающий "Юнайтед" Одион Игало может вернуться в сборную Нигерии. (Goal)



Азиатская компания Next Leader Fund LP завершила приобретение "Уигана". (Sky Sports)