Бен Чилуэлл хочет перейти в "Челси"

Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл заинтересован в переходе в "Челси" этим летом.

В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не имеет основного левого защитника, используя на этой позиции Эмерсона Палмери, Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту.



На днях стало известно, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович решил поддержать Лэмпарда на трансферном рынке, вследствие чего "Челси" совершил прорыв в переговорах по нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, а теперь надеется заполучить Чилуэлла.



Вопреки некоторым слухам в прессе, Чилуэлл не просил своего наставника Брендана Роджерса отпустить его в "Челси", однако Бен определенно заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж", о чем сообщает Daily Mirror со ссылкой на окружение Бена.



В то же время у Чилуэлла есть контракт до 2024 года, и "Лестер" постарается получить за Бена не меньше 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом Харри Магуайр был продан в "Манчестер Юнайтед".