Бен Чилуэлл хочет перейти в "Челси"
Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл заинтересован в переходе в "Челси" этим летом.
В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не имеет основного левого защитника, используя на этой позиции Эмерсона Палмери, Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту.
На днях стало известно, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович решил поддержать Лэмпарда на трансферном рынке, вследствие чего "Челси" совершил прорыв в переговорах по нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, а теперь надеется заполучить Чилуэлла.
Вопреки некоторым слухам в прессе, Чилуэлл не просил своего наставника Брендана Роджерса отпустить его в "Челси", однако Бен определенно заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж", о чем сообщает Daily Mirror со ссылкой на окружение Бена.
В то же время у Чилуэлла есть контракт до 2024 года, и "Лестер" постарается получить за Бена не меньше 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом Харри Магуайр был продан в "Манчестер Юнайтед".
05.06.2020 00:05
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Последние комментарии:
Челси - короли трансферных слухов сегодня. Осталось Санчо подписать и чемп можно не начинать :-)
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Не нужен за 80 лямов фунтов точно, максы за него 45 евро. А на такое Лестер не пойдёт, к сожалению...
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Челси АСТАНАВиСЬ, топарь за топарем!
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что за день то, лалалала, ну всем, следующий сезон уже точно наш!
готовьте пердачьки, зерпуки, жарить будем неистово
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