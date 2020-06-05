Бен Чилуэлл хочет перейти в "Челси"

Бен Чилуэлл Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл заинтересован в переходе в "Челси" этим летом.

В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не имеет основного левого защитника, используя на этой позиции Эмерсона Палмери, Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту.

На днях стало известно, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович решил поддержать Лэмпарда на трансферном рынке, вследствие чего "Челси" совершил прорыв в переговорах по нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, а теперь надеется заполучить Чилуэлла.

Вопреки некоторым слухам в прессе, Чилуэлл не просил своего наставника Брендана Роджерса отпустить его в "Челси", однако Бен определенно заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж", о чем сообщает Daily Mirror со ссылкой на окружение Бена.

В то же время у Чилуэлла есть контракт до 2024 года, и "Лестер" постарается получить за Бена не меньше 80 миллионов фунтов, за которые прошлым летом Харри Магуайр был продан в "Манчестер Юнайтед".


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 05.06.2020 00:27 # brown-ale
    Челси - короли трансферных слухов сегодня. Осталось Санчо подписать и чемп можно не начинать :-)

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  2. skydreams 05.06.2020 00:24 # skydreams
    Не нужен за 80 лямов фунтов точно, максы за него 45 евро. А на такое Лестер не пойдёт, к сожалению...

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  3. cristean2 05.06.2020 00:15 # cristean2
    Челси АСТАНАВиСЬ, топарь за топарем!

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  4. thegodfather 05.06.2020 00:06 # thegodfather
    что за день то, лалалала, ну всем, следующий сезон уже точно наш!
    готовьте пердачьки, зерпуки, жарить будем неистово

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