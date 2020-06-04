Клубы Премьер-Лиги решили, когда начнется следующий сезон

Клубы Премьер-Лиги договорились начать сезон 2020/21 в уикенд 12-13 сентября.

Как известно, 20 клубов высшего английского дивизиона до сих пор не уладили некоторые разногласия насчет возобновления этого сезона, но это не мешает им планировать следующий.



По информации Daily Mirror, во время своей видеоконференции в четверг 20 клубов договорились, что впервые в истории месяц август останется без матчей Премьер-Лиги.



Решение начать следующую кампанию 12-13 сентября означает, что после окончания этого сезона у игроков будет три недели каникул, после чего их будет ждать мини-предсезонный период продолжительностью в две недели.