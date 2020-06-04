"Ливерпуль" не делал предложение по Усману Дембеле

"Ливерпуль" не выдвигал предложение об аренде вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Дембеле прибыл на "Ноу Камп" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году, но свой ценник в 135 миллионов фунтов совершенно не оправдывает. Частично в этом виноваты травмы, которые никак не оставят Усмана в покое.



Несмотря на то, что главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен остается поклонником таланта Дембеле, боссы каталонского клуба готовы выслушать предложения насчет 23-летнего француза.



Готовность "Барселоны" расстаться с Дембеле привлекла внимание некоторых больших клубов Европы, включая "Ювентус" и "Ливерпуль". На днях в испанской прессе даже появились слухи, что "красные" выдвинули свое предложение по аренде Усмана с последующим выкупом.



Однако Evening Standard утверждает, что эта информация не соответствует действительности. "Ливерпуль" не контактировал с "Барселоной" и в данный момент даже не рассматривает Дембеле в качестве своей трансферной цели на лето.



"Ливерпуль" был заинтересован в Дембеле в 2016 году, когда Усман заявил о себе в "Ренне", но тогда "красные" проиграли борьбу за вингера "Боруссии".