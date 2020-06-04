"Челси" близок к покупке Тимо Вернера

Тимо Вернер "Челси" стал фаворитом в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера.

На протяжении последних месяцев пресса упорно отправляла Вернера в "Ливерпуль", однако лидеры Премьер-Лиги повели себя слишком нерешительно и до сих пор не вступили в переговоры с "РБ Лейпциг", а Юрген Клопп — единственный, с кем контактировал Тимо из стана "красных".

По информации Sky Sports, теперь приоритетным направлением для Вернера является "Челси". Окончательное решение насчет своего будущего 24-летний немец примет на следующей неделе.

Издание The Telegraph и вовсе утверждает, что Вернер не просто дал согласие на переход в "Челси", а уже договорился с "синими" о контракте с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.

Теперь "Челси" лишь остается заплатить 50-53 млн. фунтов, что прописаны в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" в качестве отступных — соответствующий пункт доступен для активации до 15 июня.

Несмотря на то, что Вернер называл Клоппа "лучшим тренером в мире", Тимо будет счастлив выступать за "Челси", где он получит твердое место в стартовом составе и, возможно, сыграет в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Добавим, что Вернер наколотил 32 гола в этом сезоне, включая 25 в рамках Бундеслиги. В лице Тимо "Челси", наконец, обретет забивного нападающего, не сумев заманить на "Стэмфорд Бридж" Эдинсона Кавани и Дриса Мертенса в январе.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2020 21:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 04.06.2020 22:06 # chelsiukpro
    Желтуха.... 200к в неделю ему сразу не дадут! Макс 150к а через годик если заслужет то может 200к получит!
    Второе - твёрдое место ему не будет т.к. Абрахэм первый номер! А этот карлик будет вторым...а то и 3 страйкером если не покажет хороший футбол!

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  2. contrario 04.06.2020 22:04 # contrario
    ох уж эта "маладёшь", всё так же свой диапазон в 10 сознательных лет выдают за истину последней инстанции)) кликовые пубертаты))

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  3. thegodfather 04.06.2020 21:56 # thegodfather
    а на Энфилде брать трофеи рвутся ещё больше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/78856/?c=1


    На шутку дня годится?

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  4. tigerpool 04.06.2020 21:50 # tigerpool
    Щас членсюки переобуются все, а потом на них будет золотой дождик аля Окслейда Чамберлейна

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  5. contrario 04.06.2020 21:48 # contrario
    Авторитетное издание France Football опубликовало рейтинг самых "страстных" стадионов в мире, где поддержка болельщиков всегда самая сильная.

    1. "Ла Бомбонера", Буэнос-Айрес — "Бока Хуниорс"
    2. "Энфилд", Ливерпуль — "Ливерпуль"
    3. "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд — "Боруссия Дортмунд"
    4. «Мала Маракана», Белград — "Црвена Звезда"
    5. "Селтик Парк", Глазго — "Селтик"
    6. "Монументаль", Буэнос-Айрес — "Ривер Плейт"
    7. "Vodafone Парк", Стамбул — "Бешикташ"
    8. "Караискакис", Афины — "Олимпиакос"
    9. "Сан Мамес", Бильбао — "Атлетик Бильбао"
    10. "Маракана", Рио-де-Жанейро — "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафого", "Васко да Гама"

    какой топ нужен чтобы помойка пенсов в рейтинг попала? топ 1000?

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  6. kkkkkk 04.06.2020 21:34 # kkkkkk
    вернер переходит в чфк, чтобы играть на самом тихом стадионе в англии

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  7. contrario 04.06.2020 21:34 # contrario
    хронология "перехвата" Вернера

    Хаманн советует Вернеру выбрать МЮ или "Челси" вместо "Ливерпуля"

    Каррагер не верит, что Вернер перейдет в "Ливерпуль"

    Олдридж предупредил Вернера, что тот будет только запасным в "Ливерпуле"

    "Ливерпуль" отказывается от Вернера и любых других покупок на ближайший год

    "Ливерпуль" отказался от покупки Вернера

    Рюдигер уговаривает Вернера перейти в "Челси"

    "Челси" готов переключиться с Дембеле на Вернера

    в общем пенсы знают своё место в пищевой цепи, покорно ждут пока царь леса поймёт, нра ему жрать сие мяско или плебеям как пенсам оставить

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  8. papka-legend 04.06.2020 21:34 # papka-legend
    Вечно когда Челси близок к игрокам они уходят к конкурентам - Ван Дейк, Чемберлен, Лукаку

    Пока ре увижу в футболке Челси, не поверю

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  9. abrec 04.06.2020 21:28 # abrec
    Через сезон уйдёт в аренду к условным фиалкам , затем выкупит Рома , далее в Ливерпуль когда будет готов к большой игре.

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  10. muaxaxaxa 04.06.2020 21:27 # muaxaxaxa
    Колбасники - не нужен был.

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  11. mr-s1n1st3r 04.06.2020 21:24 # mr-s1n1st3r
    Подбирают за Ливерпулем.

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  12. iceteam 04.06.2020 21:23 # iceteam
    Тимо Вернер подпишет 5-летний контракт с Челси и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (10 млн евро в год).

    Окончательное решение в Челси примут на следующей неделе.

    &#128240; Кристиана Фальк (Sport Bild)

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  13. thegodfather 04.06.2020 21:22 # thegodfather
    Опять пенсы поднасрале колбасе.
    Пенисы поперек горла вам, зеропуки, ахахах

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  14. ganinilyha 04.06.2020 21:18 # ganinilyha
    Чё, портовые опять в штаны наложили?
    Надеюсь это дерево не дерево

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  15. chelsealondon 04.06.2020 21:15 # chelsealondon
    Ну что за топари такие то а....

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  16. jirrort 04.06.2020 21:10 # jirrort
    Продали мертвого Чморату за 49 млн фунтов и покупают потенциально лучшего цфд мира за 53 млн,попутно проведя шершавым грендайзером по губам ЛФК и МЮ.

    Просто межгалактические топари!
    Бойтесь сучки,грядет эра доминирования Челси на мировой арене. Лэмпард превзойдет Фергюсона на тренерском поприще, попомните мои слова!!!

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  17. liver4ever 04.06.2020 21:05 # liver4ever
    к чему эти статьи все? один фаворит/другой, купили - подписали - готово
    все остальное болтавня

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  18. timac 04.06.2020 21:03 # timac
    Просто описюкали колбасных полупокеров

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  19. mikkiynwa 04.06.2020 21:03 # mikkiynwa
    Красавцы, хоть я его и не хотел

    Но красиво на ЛФК нассали

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  20. xah 04.06.2020 21:03 # xah
    Топ топ

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