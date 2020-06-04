"Челси" близок к покупке Тимо Вернера

"Челси" стал фаворитом в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера.

На протяжении последних месяцев пресса упорно отправляла Вернера в "Ливерпуль", однако лидеры Премьер-Лиги повели себя слишком нерешительно и до сих пор не вступили в переговоры с "РБ Лейпциг", а Юрген Клопп — единственный, с кем контактировал Тимо из стана "красных".



По информации Sky Sports, теперь приоритетным направлением для Вернера является "Челси". Окончательное решение насчет своего будущего 24-летний немец примет на следующей неделе.



Издание The Telegraph и вовсе утверждает, что Вернер не просто дал согласие на переход в "Челси", а уже договорился с "синими" о контракте с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.



Теперь "Челси" лишь остается заплатить 50-53 млн. фунтов, что прописаны в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" в качестве отступных — соответствующий пункт доступен для активации до 15 июня.



Несмотря на то, что Вернер называл Клоппа "лучшим тренером в мире", Тимо будет счастлив выступать за "Челси", где он получит твердое место в стартовом составе и, возможно, сыграет в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.



Добавим, что Вернер наколотил 32 гола в этом сезоне, включая 25 в рамках Бундеслиги. В лице Тимо "Челси", наконец, обретет забивного нападающего, не сумев заманить на "Стэмфорд Бридж" Эдинсона Кавани и Дриса Мертенса в январе.