"Челси" близок к покупке Тимо Вернера
"Челси" стал фаворитом в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера.
На протяжении последних месяцев пресса упорно отправляла Вернера в "Ливерпуль", однако лидеры Премьер-Лиги повели себя слишком нерешительно и до сих пор не вступили в переговоры с "РБ Лейпциг", а Юрген Клопп — единственный, с кем контактировал Тимо из стана "красных".
По информации Sky Sports, теперь приоритетным направлением для Вернера является "Челси". Окончательное решение насчет своего будущего 24-летний немец примет на следующей неделе.
Издание The Telegraph и вовсе утверждает, что Вернер не просто дал согласие на переход в "Челси", а уже договорился с "синими" о контракте с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.
Теперь "Челси" лишь остается заплатить 50-53 млн. фунтов, что прописаны в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" в качестве отступных — соответствующий пункт доступен для активации до 15 июня.
Несмотря на то, что Вернер называл Клоппа "лучшим тренером в мире", Тимо будет счастлив выступать за "Челси", где он получит твердое место в стартовом составе и, возможно, сыграет в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.
Добавим, что Вернер наколотил 32 гола в этом сезоне, включая 25 в рамках Бундеслиги. В лице Тимо "Челси", наконец, обретет забивного нападающего, не сумев заманить на "Стэмфорд Бридж" Эдинсона Кавани и Дриса Мертенса в январе.
04.06.2020 21:00
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Последние комментарии:
Желтуха.... 200к в неделю ему сразу не дадут! Макс 150к а через годик если заслужет то может 200к получит!
Второе - твёрдое место ему не будет т.к. Абрахэм первый номер! А этот карлик будет вторым...а то и 3 страйкером если не покажет хороший футбол!
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ох уж эта "маладёшь", всё так же свой диапазон в 10 сознательных лет выдают за истину последней инстанции)) кликовые пубертаты))
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а на Энфилде брать трофеи рвутся ещё больше.
Источник: http://fapl.ru/posts/78856/?c=1
На шутку дня годится?
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Щас членсюки переобуются все, а потом на них будет золотой дождик аля Окслейда Чамберлейна
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Авторитетное издание France Football опубликовало рейтинг самых "страстных" стадионов в мире, где поддержка болельщиков всегда самая сильная.
1. "Ла Бомбонера", Буэнос-Айрес — "Бока Хуниорс"
2. "Энфилд", Ливерпуль — "Ливерпуль"
3. "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд — "Боруссия Дортмунд"
4. «Мала Маракана», Белград — "Црвена Звезда"
5. "Селтик Парк", Глазго — "Селтик"
6. "Монументаль", Буэнос-Айрес — "Ривер Плейт"
7. "Vodafone Парк", Стамбул — "Бешикташ"
8. "Караискакис", Афины — "Олимпиакос"
9. "Сан Мамес", Бильбао — "Атлетик Бильбао"
10. "Маракана", Рио-де-Жанейро — "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафого", "Васко да Гама"
какой топ нужен чтобы помойка пенсов в рейтинг попала? топ 1000?
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вернер переходит в чфк, чтобы играть на самом тихом стадионе в англии
(ответить)
хронология "перехвата" Вернера
Хаманн советует Вернеру выбрать МЮ или "Челси" вместо "Ливерпуля"
Каррагер не верит, что Вернер перейдет в "Ливерпуль"
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в общем пенсы знают своё место в пищевой цепи, покорно ждут пока царь леса поймёт, нра ему жрать сие мяско или плебеям как пенсам оставить
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Вечно когда Челси близок к игрокам они уходят к конкурентам - Ван Дейк, Чемберлен, Лукаку
Пока ре увижу в футболке Челси, не поверю
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Через сезон уйдёт в аренду к условным фиалкам , затем выкупит Рома , далее в Ливерпуль когда будет готов к большой игре.
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Колбасники - не нужен был.
(ответить)
Подбирают за Ливерпулем.
(ответить)
Тимо Вернер подпишет 5-летний контракт с Челси и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (10 млн евро в год).
Окончательное решение в Челси примут на следующей неделе.
📰 Кристиана Фальк (Sport Bild)
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Опять пенсы поднасрале колбасе.
Пенисы поперек горла вам, зеропуки, ахахах
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Чё, портовые опять в штаны наложили?
Надеюсь это дерево не дерево
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Ну что за топари такие то а....
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Продали мертвого Чморату за 49 млн фунтов и покупают потенциально лучшего цфд мира за 53 млн,попутно проведя шершавым грендайзером по губам ЛФК и МЮ.
Просто межгалактические топари!
Бойтесь сучки,грядет эра доминирования Челси на мировой арене. Лэмпард превзойдет Фергюсона на тренерском поприще, попомните мои слова!!!
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к чему эти статьи все? один фаворит/другой, купили - подписали - готово
все остальное болтавня
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Просто описюкали колбасных полупокеров
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Красавцы, хоть я его и не хотел
Но красиво на ЛФК нассали
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Топ топ
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