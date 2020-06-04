"Тоттенхэм" взял кредит на 175 млн. фунтов

Даниэль Леви "Тоттенхэм" взял кредит на 175 миллионов фунтов у Банка Англии (Bank of England), чтобы поправить свое финансовое положение в период кризиса.

Как сообщает BBC, до июня 2021 "шпоры" рискуют недосчитаться 200 млн. фунтов от расчетных доходов. Сюда включены и те деньги, которые клуб планировал заработать с проведения на своем новом стадионе различных мероприятий, ныне отмененных из-за пандемии коронавируса.

Пользуясь правительственной программой поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID Corporate Financing Facility (CCFF), "Тоттенхэм" одолжил у Банка Англии 175 млн. фунтов по льготной ставке в 0.5 процентов годовых.

Этот кредит поможет "шпорам" исполнить свои обязательства по выплате зарплат игрокам и персоналу, однако потратить эти деньги на трансферы клубу запрещено.

"Мы всегда управляли этим клубом по модели самодостаточности".

"Еще 18 марта я говорил, что за все мои 20 лет в клубе я столкнулся со множеством трудностей, но ни одна из них не сравнится по своему масштабу с пандемией COVID-19. Это самая серьезная из всех", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.


Метки Тоттенхэм, финансы

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 270

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea2009 04.06.2020 20:16 # chelsea2009
    Ну всё.Пиздец петушарам.

    (ответить)

  2. mixmaster 04.06.2020 20:03 # mixmaster
    одмэн, что за пиздежь?
    https://twitter.com/JamesOlley/status/1268548660197044232
    им нельзя тратить эти бабки на трансферы. еще и моур тренер. это конец

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: