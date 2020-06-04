"Тоттенхэм" взял кредит на 175 млн. фунтов

"Тоттенхэм" взял кредит на 175 миллионов фунтов у Банка Англии (Bank of England), чтобы поправить свое финансовое положение в период кризиса.

Как сообщает BBC, до июня 2021 "шпоры" рискуют недосчитаться 200 млн. фунтов от расчетных доходов. Сюда включены и те деньги, которые клуб планировал заработать с проведения на своем новом стадионе различных мероприятий, ныне отмененных из-за пандемии коронавируса.



Пользуясь правительственной программой поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID Corporate Financing Facility (CCFF), "Тоттенхэм" одолжил у Банка Англии 175 млн. фунтов по льготной ставке в 0.5 процентов годовых.



Этот кредит поможет "шпорам" исполнить свои обязательства по выплате зарплат игрокам и персоналу, однако потратить эти деньги на трансферы клубу запрещено.



"Мы всегда управляли этим клубом по модели самодостаточности".



"Еще 18 марта я говорил, что за все мои 20 лет в клубе я столкнулся со множеством трудностей, но ни одна из них не сравнится по своему масштабу с пандемией COVID-19. Это самая серьезная из всех", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.