"Тоттенхэм" взял кредит на 175 млн. фунтов
"Тоттенхэм" взял кредит на 175 миллионов фунтов у Банка Англии (Bank of England), чтобы поправить свое финансовое положение в период кризиса.
Как сообщает BBC, до июня 2021 "шпоры" рискуют недосчитаться 200 млн. фунтов от расчетных доходов. Сюда включены и те деньги, которые клуб планировал заработать с проведения на своем новом стадионе различных мероприятий, ныне отмененных из-за пандемии коронавируса.
Пользуясь правительственной программой поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID Corporate Financing Facility (CCFF), "Тоттенхэм" одолжил у Банка Англии 175 млн. фунтов по льготной ставке в 0.5 процентов годовых.
Этот кредит поможет "шпорам" исполнить свои обязательства по выплате зарплат игрокам и персоналу, однако потратить эти деньги на трансферы клубу запрещено.
"Мы всегда управляли этим клубом по модели самодостаточности".
"Еще 18 марта я говорил, что за все мои 20 лет в клубе я столкнулся со множеством трудностей, но ни одна из них не сравнится по своему масштабу с пандемией COVID-19. Это самая серьезная из всех", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.
04.06.2020 20:00
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Ну всё.Пиздец петушарам.
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одмэн, что за пиздежь?
https://twitter.com/JamesOlley/status/1268548660197044232
им нельзя тратить эти бабки на трансферы. еще и моур тренер. это конец
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