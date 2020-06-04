Хаверц открыт к переходу в "Юнайтед"
Полузащитник "Байера" Кай Хаверц открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" этим летом.
Хаверц великолепно проводит этот сезон, не растеряв свою форму за время вызванной пандемией коронавируса паузы. Кай забил 15 голов и отдал восемь результативных передач, чем привлек внимание крупнейших клубов Европы.
В данный момент Хаверц, которому на следующей неделе исполнится 21, наслаждается жизнью в Леверкузене, но не боится отправиться за рубеж в столь молодом возрасте.
Как утверждает Manchester Evening News, Хаверц рассматривают "Юнайтед" как "очень реалистичный вариант" для продолжения своей карьеры после окончания этого сезона.
Хаверц ожидает большого интереса к своей персоне, но свой выбор сделает, в первую очередь исходя из возможности регулярно играть. В команде Оле Гуннара Сульшера немец мог бы занять позицию правого вингера или атакующего полузащитника.
Предполагается, что "Байер" не будет препятствовать уходу Хаверца. Как и большинство других клубов, леверкузенцы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, а потому Кай будет доступен для трансфера по правильной цене.
04.06.2020 19:00
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