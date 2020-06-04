Хаверц открыт к переходу в "Юнайтед"

Кай Хаверц Полузащитник "Байера" Кай Хаверц открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Хаверц великолепно проводит этот сезон, не растеряв свою форму за время вызванной пандемией коронавируса паузы. Кай забил 15 голов и отдал восемь результативных передач, чем привлек внимание крупнейших клубов Европы.

В данный момент Хаверц, которому на следующей неделе исполнится 21, наслаждается жизнью в Леверкузене, но не боится отправиться за рубеж в столь молодом возрасте.

Как утверждает Manchester Evening News, Хаверц рассматривают "Юнайтед" как "очень реалистичный вариант" для продолжения своей карьеры после окончания этого сезона.

Хаверц ожидает большого интереса к своей персоне, но свой выбор сделает, в первую очередь исходя из возможности регулярно играть. В команде Оле Гуннара Сульшера немец мог бы занять позицию правого вингера или атакующего полузащитника.

Предполагается, что "Байер" не будет препятствовать уходу Хаверца. Как и большинство других клубов, леверкузенцы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, а потому Кай будет доступен для трансфера по правильной цене.


Метки Байер, Манчестер Юнайтед, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2020 19:00

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  1. mancunia-planet 04.06.2020 20:18 # mancunia-planet
    Хороший игрок

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  2. quavo 04.06.2020 20:03 # quavo
    санчо и бруно есть, так что не нужен

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  3. januzaj00 04.06.2020 19:15 # januzaj00
    Поссал на пуков

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